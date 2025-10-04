Baloncesto | Liga Challenge
El Azulmarino aplasta a un Celta que también aspira al ascenso
El equipo mallorquín sentencia el duelo, disputado en el Palau d'Esports de Inca, tras el descanso
El Azulmarino Mallorca ha dado un golpe en la mesa ante un aspirante al ascenso. El equipo de Alberto Antuña ha aplastado este sábado al Celta (70-51) en un partido, disputado en el Palau d’Esports de Inca, que se decidió tras el descanso. El conjunto mallorquín lidera la Liga Challenge con dos victorias.
Carmen Grande estrenó el marcador del pabellón inquer por todo lo alto, con un triple. El Celta, aspirante a regresar a la Liga Femenina, no le perdía la cara al encuentro pese al buen juego ofensivo de las mallorquinas. Las visitantes incomodaban a las de Antuña, que tuvieron muchas pérdidas de balón que aprovecharon las gallegas. El primer capítulo se cerró con un ajustado 17-14.
En el segundo cuarto, el bloque dirigido por Cristina Cantero mantendría la igualdad sin demasiados problemas. El Azulmarino fabricaba buenos ataques, pero el desacierto en el tiro le seguía penalizando y se marchaba al descanso con una ventaja escasa (36-31).
Tras el paso por los vestuarios cambió el panorama. El quinteto local seguía dominando y dibujando buenas acciones ofensivas, pero esta vez los triples entraban y el resto de tiros, también. Subió el acierto y aumentó la ventaja. Eso, unido a su gran defensa –el Celta solo anotó ocho puntos–, permitió que el Azulmarino se marchará en el marcador al cierre de la tercera manga (52-39).
En el último cuarto, pese a la aparición de la visitante Kelliher, el Azulmarino mantuvo las diferencias y las aumentó gracias al acierto de Maria España y de Siciliano.
Alberto Antuña
Alberto Antuña, técnico del Azulmarino, felicitó a sus jugadoras por la victoria. «No era un partido fácil, el mantener la intensidad y las rotaciones en la segunda parte nos ha dado mucho», apuntó el técnico murciano, quien destacó que «romper la barrera de los diez puntos ha sido crucial».
Ficha técnica
70 - Azulmarino Mallorca (17/19/14/18): Bulgak (4), Iris Junio (3), María España (13), Grande (4), Capel (14) –cinco inicial–, Siciliano (10), Aviñoa (3), Rakovic (3), Marta García (14) y Asinde (2).
51 - Celta (14/17/8/12): Rodríguez (23), Cabrera (4), Boquete, Kelliher (21), Menéndez (5) –cinco inicial–, Vizmanos (4), Bermejo (4), Vidal, Martínez, Thomas (3) y Salinas.
Árbitros: Lázaro y Soto. Eliminada Menéndez por faltas personales.
