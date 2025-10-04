Fútbol
El Andratx se deja un punto contra diez ante el Reus
Los de José Contreras pierden 2-1 a domicilio y suman su tercera derrota seguida
El Andratx perdió ante el Reus contra diez. El equipo de José Contreras empató el partido con uno más, pero Xavi Molina dio la victoria a los catalanes, a falta de veinte minutos para acabar el encuentro.
El resultado deja un mal sabor de boca a los mallorquines. Igualaron el encuentro y pareció que se podían llevar algún punto de Reus, pero regresaron a la isla con la tercera derrota consecutiva después de conseguir dos victorias en las dos primeras jornadas.
Hubo igualdad en los primeros minutos. Valverde fue el jugador más peligroso del Andratx, que puso en apuros a la defensa local. Sergi Casals marcó el 1–0 pasada la media hora de juego para mandar a los suyos por delante al descanso.
Todo cambió cinco minutos después de volver de los vestuarios. El colegiado expulsó a Alexandro Toscano por doble tarjeta amarilla después de dos faltas temerarias. Se le puso de cara al Andratx el partido con uno más. Hizo lo más difícil: empatar. Jaume Pascual igualó el choque en el minuto 55. Con todo por delante, los pupilos de José Contreras tenían una oportunidad de oro para llevarse un buen botín, pero el tanto de Xavi Molina les amargó el partido. Entraron Javier Sánchez, Marc Muñoz y Sogorb, aunque fue insuficiente para empatar.
