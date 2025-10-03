El Toro y Palma arrancan una temporada histórica

Tras una pretemporada larga y laboriosa, llega la hora de la verdad para El Toro RC y para el Palma Rugby Unión, equipo que este año se estrena en la categoría y propiciará para el seguidor local del deporte del balón ovalado que cada jornada haya un partido de División de Honor B en Mallorca.

Ambos clubes han afrontado la pretemporada de diferente forma. El Toro ha apostado por la continuidad sin salirse del carril de su filosofía deportiva a la hora de reforzar el equipo y dando preferencia al producto propio, al de su prolífica cantera. Gastón Battaglia, exprofesional en Francia, espera plasmar su sello en el juego de los calvianers en su primera experiencia con un amateur en DH B.

Jugadores del Palma Rugby Unión posan antes de un partido de pretemporada / T. Tenerife

Diferente es el caso del Palma Rugby Unión. El hecho de ser un club deportivo formado de la fusión de dos entidades como son el Ponent y el Shamrock ha provocado un trabajo extra para el técnico Germán Bustos, un ‘ex’ de los Puma (selección argentina) afincado en la isla desde hace años. Su trabajo: seleccionar a los más de 60 jugadores que han hecho la pretemporada y que surgen de la unión de ambas plantillas, más algún retoque externo. Al igual que su colega Gastón Battaglia, también afronta su primera experiencia en una categoría a priori profesional como es la División de Honor B.

Debutan este sábado

El calendario de competición no deja margen alguno para el respiro. Mientras El Toro visita este sábado (17:00 horas) al todopoderoso VPC Andorra en el Estadio Nacional, el Palma se estrena como local (13:30 horas) en el Germans Escalas ante uno de los clásicos de la competición, el CAU Rugby Valencia Rugby, equipo con un potencial importante y que aspira al ascenso a la División de Honor Elite.

Dos pruebas de fuego bastante duras para un estreno que tendrá su primer momento álgido en la cuarta jornada, con la disputa de un El Toro–Palma Unión Rugby que será el primer derbi de la historia del rugby balear en esta categoría. Un partido que se convertirá en toda una fiesta del rugby de las islas, con una afición mallorquina que tendrá su punto de reunión en Son Caliu.

Y también en una confrontación clave a nivel clasificatorio, ya que a nadie se le escapa que ambos clubes buscarán como objetivo prioritario la permanencia en una categoría que esta temporada sumará en la fase regular un total de 22 partidos, más los que puedan caer en la siguiente fase en la que, presumiblemente, estarán ambos quinces enfrascados en la lucha por una permanencia que promete venderse muy cara.