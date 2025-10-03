Sóller rendirá homenaje a Rafa Rullán con un partido de estrellas del baloncesto

Sóller dedicará una jornada deportiva de homenaje a Rafa Rullán, uno de los grandes nombres del baloncesto español e internacional, pero, sobre todo, un solleric orgulloso de sus raíces. El evento se celebrará el próximo sábado, 11 de octubre, como homenaje al exjugador mallorquín, que falleció el pasado mes de mayo.

El Ayuntamiento presentó esta semana los detalles del acto que cuenta con el apoyo de la Fundación y de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, así como familiares y amigos del protagonista.

La jornada combinará deporte, recuerdos y reconocimientos. Destacará una ponencia conducida por dos leyendas del baloncesto español, Fernando Romay y Juan Antonio Corbalán, que hablarán sobre los valores de este deporte en la formación de los jóvenes.

El momento culminante será el partido amistoso entre exjugadores del Joventut Mariana y del Real Madrid, los dos clubes que marcaron la trayectoria del deportista solleric. Además, se proyectará un vídeo con los mejores momentos de su carrera y se inaugurarán un mural y una placa conmemorativa en el polideportivo Son Angelats, que quedarán como recuerdo permanente.

Figuras históricas del baloncesto

El homenaje reunirá a figuras históricas del baloncesto. En representación del Real Madrid participarán jugadores como Juan Jiménez, Luis Abengozar, Lucas Javier Victoriano, Felipe Reyes, Ignacio Corbalán, Javier Pérez, Antonio Llorente, Lorenzo Sanz, Cristóbal Rodríguez, Juan Antonio Corbalán, Fernando Romay, Darío Quesada, Antonio García y José Javier Martínez. También se espera la presencia de Rudy Fernández, pendiente aún de confirmación. También se prevé la asistencia del histórico del básket del FC Barcelona, Juan Domingo de la Cruz.

Instituciones y organizadores coincidieron en la presentación en que este homenaje no solo quiere destacar la brillante trayectoria deportiva de Rafa Rullan, sino también su estrecho vínculo con Sóller. “Fue un deportista de talla internacional que nunca perdió el contacto con sus raíces”, destacó el alcalde Miquel Nadal.

Con una imponente altura de 2’13 metros, Rullán fue un referente en el baloncento durante las décadas de los años setenta y ochenta. Militó en el Real Madrid abandonando su carrera deportiva en 1988. El pasado 4 de mayo falleció a los 73 años de edad.