El Palma Futsal remonta al Peñíscola en el pequeño Galatzó

Triunfo del Palma Futsal en el pequeño pabellón de Galatzó. El equipo de Antonio Vadillo echó en falta a su afición y el calor de los más de 3.000 seguidores que se dan cita en Son Moix. Le costó acostumbrarse al recinto calvianer, pero hizo valer su calidad para vencer (4-3) con remontada incluida al Peñíscola.

No pintaba mal el encuentro para el Palma Futsal al inicio. A los cinco minutos ya habían tenido ocasiones Lucao y Mateus Maia, pero Gio se hizo grande. Sobre todo en el minuto 7, cuando le detuvo un penalti a Fabinho tras la intervención del VIR (a petición del banquillo mallorquín). Tras esa jugada llegó una inesperada reacción del Peñíscola, que hizo trabajar hasta en tres ocasiones a Luan Muller.

Poco después sorprendía Juanqui para adelantar al Peñiscola (m.15, 0-1). Quedaban cinco minutos para el descanso y el Palma ya tenía además cinco faltas. Un tiempo muerto de Vadillo ‘recolocó’ al equipo, que dos minutos después empataba en un córner al desviar el visitante Juanqui un centro de Fabinho (m.17, 1-1). La tranquilidad la volvió a romper Juanqui segundos antes del descanso (1-2, m.20).

Remontada en la segunda parte

Regresó de los vestuarios el Palma con la necesidad de remontar ante un Peñíscola práctico y efectivo. Desde el principio puso un ritmo mayor el equipo de Vadillo, presionando a los visitantes en su campo y buscando finalizar con rapidez sus ataques. Se acumularon las ocasiones, pero Gio y el palo provocaban lamentos en la grada. El público, animoso, se hacía notar. Pero faltaba el ‘ruido’ de Son Moix. Y a falta de ese empuje extra apareció la calidad del Palma.

Primero fue Rivillos, en una jugada individual (2-2, m.24), y después fue Lucao, con un derechazo desde más allá de los diez metros tras una dejada de David Peña (3-2, m.26). El Palma le había dado la vuelta al marcador y afrontó los 15 minutos que restaban con tranquilidad, pero manteniendo un ritmo alto de juego. Tanto en ataque como en defensa.

Final intenso

Ernesto aumentaba la ventaja (m.33, 4-2) aprovechando la superioridad numérica (había sido expulsado Gio), pero Juanico recortaba diferencias casi de forma inmediata (4-3, m.34).

El Peñíscola se lanzó en busca del empate, pero el Palma Futsal tiró de veteranía para defender con orden y asegurarse una victoria más que merecida. La tercera en cinco jornadas para situarse con once puntos en lo más alto de la clasificación.