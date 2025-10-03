Mireia Sagristà: "Fui recogepelotas del torneo y ahora lo jugaré"

«No me acuerdo bien el año, pero fui recogepelotas en una de las primeras ediciones y ahora me hace mucha ilusión jugar en el mismo sitio donde veía a todas las que ahora son mis ejemplos a seguir», destaca la mallorquina Mireia Sagristà, que competirá mañana en la fase previa del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships en Santa Ponça, que se disputa en tierra batida. El torneo femenino duró cuatro años: desde 2016 a 2019, pero se jugaba sobre hierba y desfilaron grandes estrellas internacionales como Garbiñe Muguruza, Caroline García o Sofia Kenin, entre otras.

Tiene 16 años, compite en el ITF Junior, ocupa el puesto 286 del ranking, y el miércoles se llevó una gran alegría. «Me dijeron después del colegio y del entrenamiento, sobre las 18:30-19:00 horas, que me darían la oportunidad de jugar este torneo», cuenta y añade: «Es mi primer evento WTA. Tengo muchísima ilusión. Nunca he jugado un torneo de esta magnitud (quinta categoría), y estoy muy contenta de que me hayan dado esta oportunidad. Y obviamente, quiero agradecerlo a toda la organización. Tengo muchas ganas de jugar y poder competir».

Sagristà comenzó a jugar a tenis a los cuatro años, muy cerca del Mallorca Country Club, en el Playas de Santa Ponça Tenis Club. «Estuve allí hasta los diez años. Luego me fui a la Academia Global y con trece me ofrecieron una beca en el Centro de Alto Rendimiento Carles Ferrer Salat –en Barcelona–. Ahora he decidido volver a casa y estoy entrenando en Sa Teulera», explica.

«Cuando me ofrecieron la beca y la oportunidad ni me lo pensé porque me pareció una gran opción. Me lo pasé genial. Aprendí muchísimo, fue una experiencia única», apunta, y explica que no pudo decir que no: «En mi cabeza no veía nada malo en irme. Solo veía el hecho de perseguir mi sueño y de que me abriría más puertas».

Sagristà ha viajado a diferentes lugares, incluso fuera de Europa, para competir en diferentes eventos, se mueve sobre todo, por Europa. «Se agradece que haya torneos nacionales. Y si son en casa, mejor. Mi familia podrá venir a verme y estoy muy ilusionada por ello», señala.

Sobre el salto al circuito WTA, quiere ir paso a paso: «Comenzaré a jugar ITF 15K y algunos 25K. Espero que el año que viene pueda dar el salto, jugando los dos circuitos porque uno de mis objetivos sería jugar los Grand Slam del Junior y tener la oportunidad de jugar en esas pistas tan especiales».

«Estoy luchando y trabajando para llegar a los Grand Slam Junior. Tengo dos años de margen porque puedo jugarlos hasta los dieciocho, pero cuanto antes mejor porque implicará que podré disputarlos un año más», destaca.

Perdió en sus primeros partidos en los ITF 15K de Sabadell y Madrid, pero, a partir de mañana, tiene la oportunidad de seguir construyendo su futuro en el tenis, que apunta alto, y lo hará de la mejor forma posible: apoyada por sus seres queridos desde la grada.