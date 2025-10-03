Ciclismo
Mavi García liderará a España en el Campeonato de Europa en Francia
La mallorquina cierra su temporada en la prueba continental que se disputa mañana a partir de las 14 horas en la región de Drôme-Ardèche
Maria Quetglas
La ciclista mallorquina Mavi García será la líder de España en el Campeonato de Europa femenino que se celebra este sábado 4 de octubre en Francia. Está previsto que la carrera comience a las 14 horas y termine a las 17 horas y se podrá ver en Eurosport. La palmesana contará con Mireia Benito como gregaria de lujo; Yurani Blanco, Ariana Gilabert, Sara Martín y Maite Urteaga se encuentran también en la lista de participantes inicial.
El Campeonato de Europa de ruta femenino es una de las citas más prestigiosas del calendario desde que en los años noventa la Unión Europea de Ciclismo (UEC) decidiera introducir títulos continentales para complementar las competiciones nacionales y mundiales. Este año, la carrera transita la región de Drôme-Ardèche, nada desconocida para las ciclistas, con recorridos que favorecen a escaladoras y especialistas en clásicas, al contrario que el año pasado, más propicio para velocistas.
Mavi García llega a la última competición de la temporada en un buen momento: viene de ganar la segunda etapa del Tour de Francia y de colgarse el bronce en el Mundial de Ruta de Ruanda. Sin embargo, García deberá estar muy atenta al resto de favoritas. Entre los nombres más destacados: Demi Vollering (Países Bajos), Pauline Ferrand-Prévot (Francia), Elise Chabbey y Marlen Reuuser (Suiza) o Urska Zigart (Eslovenia).
Países Bajos, en busca de dominar los podios un año más, presenta una alineación de gala con Demi Vollering, Anna van der Breggen, Mischa Bredewold, Shirin van Anrooij, Riejanne Markus y Pauliena Rooijakkers, que buscarán hacerse con el título. Italia competirá con Elisa Longo Borghini, Polonia lo hará con la ex ganadora del Tour de France Femmes Katarzyna Niewiadoma y en Francia, Evita Muzic, Maeva Squiban, Juliette Labous y Cédrine Kerbaol acompañarán a la campeona reinante. Por su parte, Liane Lippert y Antonia Niedermaier (Alemania), Christina Schweinberger (Austria) y Cecillie Uttrup Ludwig (Dinamarca) son también competidoras válidas para asegurar una prueba de alto nivel.
