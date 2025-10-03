Mario Mola, embajador de la V Palma Beach Running Course

Mario Mola, tres veces campeón del mundo de triatlón y campeón mundial de duatlón, fue protagonista este viernes con motivo de su participación en la quinta edición de la Palma Beach Running Course, que tendrá lugar el próximo 12 de octubre en Playa de Palma. El triatleta mallorquín ha sido presentado como embajador oficial de la prueba, una de las más consolidadas del calendario deportivo amateur de la zona.

Durante el acto, en el que también han participado el director general de Deportes del Ajuntament de Palma, David Salom; el CEO de Palma Beach, Mika Ferrer; y Marina Grosso, asesora deportiva de la entidad organizadora, se han presentado las principales novedades de la carrera y se ha hecho balance de la apuesta de Palma Beach por el turismo deportivo como línea estratégica de futuro, en colaboración con el IME y con el apoyo institucional del consistorio palmesano.

“Esta quinta edición es muy especial para nosotros”, ha señalado Mika Ferrer, CEO de Palma Beach. “Se canceló en su día por la COVID y nos ha costado mucho volver a organizarla. Volvemos con más fuerza que nunca y con una edición que incorpora por primera vez la media maratón, que será el gran emblema de este año".

Pero más allá de las cifras y los kilómetros, "lo que realmente nos emociona", ha asegurado Ferrer, "es el paso adelante que estamos dando en nuestra apuesta por profesionalizar este evento y convertirlo en una referencia dentro del calendario deportivo nacional. Queremos que esta carrera deje de ser solo popular y se consolide como una cita competitiva. Y contar con un deportista de élite como Mario Mola, no solo como participante, sino como embajador, es un orgullo y una gran ayuda para posicionarnos”.

Cartel de la Palma Beach Running Course / Palma Beach Running Course

Mika Ferrer también ha querido destacar el valor social de la prueba deportiva. “La jornada arrancará con la carrera infantil, porque los niños son la cantera del futuro. Personas como Mario son un ejemplo y una motivación para ellos. Desde Palma Beach seguiremos trabajando para que Playa de Palma sea un espacio para el deporte, para el residente, para todos aquellos que quieran disfrutarla con respeto y con los valores que el deporte representa”.

Mario Mola

El triatleta Mario Mola, uno de los grandes referentes del deporte mallorquín, ha agradecido la invitación y ha querido subrayar su vinculación con la carrera. “Para mí es un orgullo estar aquí, primero como embajador del evento y también como representante del deporte en Mallorca. Siempre he intentado llevar los valores del deporte más allá de la isla, y ahora, ya más afincado aquí, me hace especial ilusión poder contribuir a que eventos como este crezcan y se consoliden".

"Playa de Palma y Palma Beach tienen músculo para generar algo especial, diferente, y estoy convencido de que esta carrera tiene todo lo necesario para convertirse en un referente nacional. Espero poder aportar mi granito de arena a este proyecto y, sobre todo, que mucha gente se anime a correr y a vivir una gran jornada”, ha afirmado.

Mola también ha querido poner en valor el papel de los más pequeños: “Una de las cosas más bonitas que tiene este tipo de pruebas es que combinan el deporte popular con la alta competición. Y todo empieza por los niños, que tienen la oportunidad de crecer rodeados de valores positivos. Por eso es tan importante estar con ellos desde primera hora, acompañarlos en la salida y hacerles sentir parte del evento”.

Por su parte, el director general de Deportes del Ajuntament de Palma, David Salom, ha reiterado el apoyo institucional a este tipo de eventos, y ha asegurado que “desde el Ayuntamiento lo que queremos es respaldar iniciativas que fomenten el deporte, pero también el turismo y la dinamización del espacio público. Esta prueba reúne todos esos elementos: es saludable, abierta, integradora y pensada para todos los públicos".

"Playa de Palma necesita este tipo de eventos, y desde el IME vamos a seguir colaborando para que no solo se mantengan, sino que crezcan. El 12 de octubre será un día para disfrutar de la playa de Palma, del deporte y del ambiente, y animamos a todos los palmesanos a que se acerquen, participen o simplemente animen a los corredores. Este tipo de acciones tienen un impacto muy positivo en la ciudad y seguiremos apoyándolas, tanto ahora como en el futuro”, ha finalizado David Salom.

V Edición Palma Beach Running Course

La quinta edición de la Palma Beach Running Course incluirá tres modalidades: carrera infantil, 10 kilómetros y media maratón. La prueba infantil dará comienzo a las 9:30 h, mientras que la salida conjunta del 10K y la media maratón será a las 10:00 h.

El recorrido discurrirá por el nuevo paseo de Playa de Palma, atravesando tramos como la Carretera de s’Arenal, el Carrer Cartago, la Avinguda Bartomeu Riutort, el Carrer Palangres y algunas calles interiores de Can Pastilla. Los participantes de la media maratón realizarán una segunda vuelta ampliada que incluirá calles adicionales como el Carrer de Virgili y el Carrer de les Nanses.

La organización ha previsto puntos de avituallamiento cada cinco kilómetros, así como en la línea de meta, donde se ofrecerá agua, fruta y refrescos, cortesía de Coca-Cola, proveedor oficial de la prueba, con Powerade y Aquarius. El tiempo máximo para completar la media maratón será de dos horas y treinta minutos. Para todos los finalistas habrá regalos valorados en más de 30.000 € en hoteles, restaurantes, entradas de ocio, cortesía de todos los afiliados de Palma Beach.

Las inscripciones pueden formalizarse online a través de www.elitechip.net hasta el 11 de octubre, y de forma presencial el mismo día de la carrera entre las 8:30 h y las 9:30 h. La ceremonia de entrega de premios está prevista para las 12:30 h, y el evento finalizará en torno a las 13:30 h.

La Palma Beach Running Course está organizada por Palma Beach con el apoyo del Institut Municipal de l’Esport (IME), y forma parte de una estrategia global para consolidar Playa de Palma como un espacio de actividad deportiva durante todo el año, agradeciendo a todos sus afiliados su compromiso con el sello de calidad de Playa de Palma.