Jaume Munar avanza a dieciseisavos de final del Masters 1000 de Shanghai

Jaume Munar le ha cogido la medida a la gira asiática. Ha superado las dos primeras rondas para avanzar a dieciseisavos de final del Masters 1000 de Shanghai. Este viernes ha ganado en dos sets a Flavio Cobolli, 22º cabeza de serie del torneo, por 7-5 y 6-1.

El tenista de Santanyí, que ocupa el puesto del ranking ATP, demostró mucha eficacia durante el encuentro. En el primer set, salvó la única bola de break que tuvo el italiano, mientras que él consiguió romperle el servicio en su primera oportunidad que, además, también era punto para llevarse la primera manga por 7-5.

Este golpe anímico se notó en el segundo parcial. Jaume Munar le hizo dos breaks y se colocó 5-0, Cobolli consiguió su primer juego al servicio y el de Santanyí, después de salvar la segunda opción de rotura del saque, certificó su pase a la siguiente ronda.

El mallorquín se ha olvidado de su derrota en primera ronda en Tokio la semana pasada y se medirá en dieciseisavos de final al ganador entre el ruso Rublev, decimotercer cabeza de serie, y el japonés Nishioka. Con estos dos triunfos suma puntos y se acerca a entrar dentro del top-40 otra vez esta temporada.