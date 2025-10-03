Cide y Sóller inician la Superliga 2 con un derbi de máxima rivalidad

El JS Hotels Cide Palma abre este sábado 4 de octubre a las 18:30 horas la temporada 2025/26 con un partido de altura: el derbi mallorquín ante el CVS U Energía Sóller, en el pabellón de Son Angelats. Será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos en pocas semanas, después de los dos choques de pretemporada que se saldaron con triunfo para el conjunto palmesano.

El equipo dirigido por Toni Figuera afronta el estreno liguero con la moral en alza tras una preparación excelente. Campeonas de su grupo en la División Plata Catalana —torneo amistoso de pretemporada al que fueron invitadas— y con pleno de victorias en los tres amistosos disputados en Mallorca, las palmesanas llegan en un gran momento de forma tras dejar atrás uno de los años más difíciles.

Una de las claves de este Cide es la profundidad de plantilla: la primera y la segunda unidad se complementan, lo que permite mantener el nivel competitivo durante todo el partido. Las jugadoras que el curso pasado pagaron el peaje de rookie ahora cuentan con experiencia y están listas para dar un paso adelante sin perder la frescura que caracteriza al grupo.

Las incorporaciones elevan el listón competitivo: Lianma Flores (procedente de Superliga 1), María Suárez (internacional con Venezuela) y Lidia Gómez (con experiencia en la Liga Iberdrola) aportan oficio, potencia y alternativas en ataque y recepción a un bloque joven y ambicioso.

Pese a los dos triunfos previos frente al Sóller en la pretemporada, el Cide sabe que el debut exigirá su mejor versión. El conjunto solleric se crece en su pista y, más aún, en un derbi que siempre se juega a un ritmo emocional alto.