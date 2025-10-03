Fútbol
Calvià acogerá una 'Jornada por el Fútbol Femenino y la Salud Mental'
Virginia Torrecilla volverá a calzarse las botas para jugar un partido en Son Caliu junto a otras futbolistas
La Asociación Deporte para la Igualdad, en colaboración con el Ajuntament de Calvià, organiza una gran jornada dedicada al fútbol femenino y a la salud mental con varias leyendas de este deporte a nivel regional, nacional e internacional. La iniciativa se organiza junto a la futbolista Virginia Torrecilla, quien volverá a calzarse las botas para jugar un gran partido de estrellas del fútbol femenino.
La jornada, denominada "Volver a ti. Liderar desde dentro para transformar el deporte", tendrá lugar el próximo viernes 10 de octubre en una Diada extraordinaria que incluirá dos grandes iniciativas.
- Por una parte, un coloquio en el IES Bendinat a las 11:30 titulado “Liderar desde dentro para transformar el deporte”, una conversación en primera persona con mujeres deportistas y profesionales que han convertido sus experiencias en una fuente de conciencia y empoderamiento. Este coloquio, con invitadas de excepción que contarán sus vivencias, permitirá conocer numerosos aspectos del deporte de élite y que afectan a la salud mental.
- Por otro lado, el 'Partido de Leyendas del fútbol femenino balear e invitadas', un encuentro simbólico y emotivo en el campo de fútbol de Son Caliu entre exjugadoras que marcaron la historia del fútbol femenino balear y nacional, con la presencia de Virginia Torrecilla, un ejemplo de superación, fuerza y visibilidad.
Sin duda, la salud mental sigue siendo un aspecto olvidado en el rendimiento deportivo de élite. A pesar de ello, cada vez más atletas comparten abiertamente sus vivencias: ansiedad, presión, lesiones, soledad, exigencias externas… Esta jornada busca romper el silencio y abrir un espacio de diálogo, inspiración y acción, destacando la importancia de la mente, que también se entrena, se cuida y necesita atención.
La jornada será un acto cargado de simbolismo, compromiso y mensajes necesarios. Con la presencia de referentes deportivos, instituciones y medios de comunicación, permitirá dar visibilidad a este proyecto que une deporte, salud y transformación social.
El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual ha recibido a Virginia Torrecilla. Le han acompañado Javier Tascón, teniente de alcalde de Deporte, y Rafa León Piñeiro, coordinador General Proyecto deporte y turismo 365; Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura y Deportes; Sandra Morell, Directora Insular de Coordinació en el Departament de Presidència del Consell de Mallorca; Taty Ferrer, presidenta de la Asociación Deporte para la Igualdad; así como representantes de las empresas patrocinadoras.
