Calvià acogerá una 'Jornada por el Fútbol Femenino y la Salud Mental'

La Asociación Deporte para la Igualdad, en colaboración con el Ajuntament de Calvià, organiza una gran jornada dedicada al fútbol femenino y a la salud mental con varias leyendas de este deporte a nivel regional, nacional e internacional. La iniciativa se organiza junto a la futbolista Virginia Torrecilla, quien volverá a calzarse las botas para jugar un gran partido de estrellas del fútbol femenino.

La jornada, denominada "Volver a ti. Liderar desde dentro para transformar el deporte", tendrá lugar el próximo viernes 10 de octubre en una Diada extraordinaria que incluirá dos grandes iniciativas.

Por una parte, un coloquio en el IES Bendinat a las 11:30 titulado “Liderar desde dentro para transformar el deporte” , una conversación en primera persona con mujeres deportistas y profesionales que han convertido sus experiencias en una fuente de conciencia y empoderamiento. Este coloquio, con invitadas de excepción que contarán sus vivencias, permitirá conocer numerosos aspectos del deporte de élite y que afectan a la salud mental.

, una conversación en primera persona con mujeres deportistas y profesionales que han convertido sus experiencias en una fuente de conciencia y empoderamiento. Este coloquio, con invitadas de excepción que contarán sus vivencias, permitirá conocer numerosos aspectos del deporte de élite y que afectan a la salud mental. Por otro lado, el 'Partido de Leyendas del fútbol femenino balear e invitadas', un encuentro simbólico y emotivo en el campo de fútbol de Son Caliu entre exjugadoras que marcaron la historia del fútbol femenino balear y nacional, con la presencia de Virginia Torrecilla, un ejemplo de superación, fuerza y visibilidad.

Sin duda, la salud mental sigue siendo un aspecto olvidado en el rendimiento deportivo de élite. A pesar de ello, cada vez más atletas comparten abiertamente sus vivencias: ansiedad, presión, lesiones, soledad, exigencias externas… Esta jornada busca romper el silencio y abrir un espacio de diálogo, inspiración y acción, destacando la importancia de la mente, que también se entrena, se cuida y necesita atención.

La jornada será un acto cargado de simbolismo, compromiso y mensajes necesarios. Con la presencia de referentes deportivos, instituciones y medios de comunicación, permitirá dar visibilidad a este proyecto que une deporte, salud y transformación social.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual ha recibido a Virginia Torrecilla. Le han acompañado Javier Tascón, teniente de alcalde de Deporte, y Rafa León Piñeiro, coordinador General Proyecto deporte y turismo 365; Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura y Deportes; Sandra Morell, Directora Insular de Coordinació en el Departament de Presidència del Consell de Mallorca; Taty Ferrer, presidenta de la Asociación Deporte para la Igualdad; así como representantes de las empresas patrocinadoras.