Tres jugadoras mallorquinas disputarán el Mallorca Women’s Championships

Tres jugadoras mallorquinas disputarán el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group, torneo del circuito WTA que se ha presentado oficialmente este jueves en el Mallorca Country Club en un acto que ha contado con la asistencia de autoridades, organizadores y varias tenistas participantes. Este nuevo evento WTA125, que se celebrará del 4 al 12 de octubre en Santa Ponça, tiene a la leyenda argentina Gabriela Sabatini como embajadora oficial.

En la rueda de prensa participaron Edwin Weindorfer, CEO de e|motion group; Pilar Carbonell, directora de e|motion Sports España; Niko Paunovic, director del torneo; y las jugadoras Yvonne Cavallé (Mallorca) y Noma Noha Akugue (Alemania). El acto contó además con la presencia institucional del alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y de Eladio Huertas Pons, gerente de la Fundació per l’Esport Balear (FDB).

Edwin Weindorfer agradeció la presencia de las instituciones y de los patrocinadores principales, subrayando la importancia del apoyo recibido: “Quiero dar las gracias especialmente al Ayuntamiento de Calvià, al Govern balear y, por supuesto, a nuestro patrocinador principal, Vanda Pharmaceuticals. Mucha gente me ha preguntado en los últimos años: ‘¿por qué no vuelve un torneo WTA a Mallorca?’. Nosotros organizamos aquí el WTA Mallorca Open entre 2016 y 2019, y ahora hemos decidido recuperar esa apuesta por el tenis femenino. El Mallorca Country Club es una instalación profesional, con pistas de tierra y de hierba, y creemos que es el lugar idóneo para volver a crecer con un torneo WTA”.

Mireia Sagristà, Noma Noha Akuguee Yvonne Cavallé posan con la mascota del torneo / Mallorca Women’s Championships

El CEO de e|motion group destacó además la dimensión social del evento: “El tenis es el deporte femenino más importante del mundo, y para nosotros supone también una responsabilidad con la igualdad. Este torneo está orientado a las jugadoras emergentes, en una época de temporada diferente, en tierra batida, con la ambición de crecer en el futuro. No olvidemos que en el Mallorca Open tuvimos a Aryna Sabalenka o Paula Badosa en la fase previa, y hoy son estrellas mundiales”.

Entre las novedades más destacadas, Weindorfer anunció que la joven mallorquina Mirèia Sagristà recibirá una invitación (wild card) para disputar la fase previa, lo que eleva a tres el número de jugadoras de la isla en el torneo, junto a Cristina Díaz y Yvonne Cavallé. “Es un orgullo poder apoyar el talento local”, concluyó.

La jugadora alemana Noma Noha Akugue, invitada con una wild card, destacó las excelentes condiciones del club: “Para mí es una gran oportunidad poder jugar aquí. Siempre me preparo en Mallorca para las temporadas y las condiciones son realmente muy buenas”.

Cuadro individual con 32 jugadoras

El director del torneo, Niko Paunovic, explicó los detalles técnicos: “Tendremos 32 jugadoras en el cuadro individual y 8 parejas en dobles. Las primeras rondas también se celebrarán en Magaluf, lo que permitirá que más residentes y visitantes puedan disfrutar del tenis de alto nivel. Este año contaremos con dos mallorquinas con wild cards, Cristina Díaz y la joven promesa Mirèia Sagristà, además de Yvonne Cavallé, que participará en el cuadro de dobles”.

La propia Yvonne Cavallé compartió su entusiasmo por competir en casa: “Siempre es muy bonito jugar aquí y que vuelva el tenis femenino a Mallorca. No solamente es especial para nosotras las jugadoras, sino también para nuestra familia y amigos, que pueden vernos competir. Espero que el público responda y anime no solo a las mallorquinas, sino a todas las jugadoras, porque hay que apoyar el esfuerzo que hacen todas”.

El torneo contará además con actividades paralelas como un partido de pádel con celebridades en el Mallorca Country Club y una fiesta de clausura con invitados especiales, que darán visibilidad adicional al evento, entre ellos la embajadora del torneo, Gabriela Sabatini.