El Poblense celebra su 90 aniversario

Este mes de octubre que acabamos de estrenar se corresponde con el 90 aniversario de la fundación y constitución oficial de la “Sociedad Recreativa Cultural y Deportiva Unión Sportiva Poblense, que tiene por objeto fomentar el perfeccionamiento intelectual y moral de los asociados por medio de excursiones y con la práctica del deporte, principalmente el denominado fútbol (…)”, según rezaban los estatutos. La primera junta directiva de la nueva entidad, quedó integrada por: Jaume Piña Bonnín como presidente, Vicente Rios Conquero como secretario, Jaime Mestre Crespí como tesorero y como vocales: Martín Payeras, Antonio Cañellas, Nadal Crespí y Juan Socias. Asi figura en el acta constitucional fechada el 1 de octubre de 1935 y aprobada oficialmente por el Gobierno Civil de Baleares el día 19 del mismo mes.

El Poblense comenzó a gestarse años después de la desaparición del que fuera el primer club y equipo de fútbol de sa Pobla, el Ràpid Sport Club, fundado en 1923. Con la desaparición del Ràpid la villa poblera estuvo tres años sin un club de fútbol que la representara en las competiciones oficiales y la actividad futbolística se limitaba a enfrentamientos entre equipos de amigos vinculados a diferentes gremios y grupos sociales entre los cuales destacaron los equipos de ‘Marjalers’, formado por trabajadores agrícolas y el de ‘Menestrals’, integrado por trabajadores de la industria. Aquellos partidos se jugaban en el campo de fútbol habilitado en los terrenos de detrás de la Escuela Graduada.

Los primeros partidos que disputó el primitivo Poblense tuvieron como escenario el mencionado campo habilitado detrás del patio de la Escuela Graduada, que según planos medía 82 metros de largo por 50 de ancho.

Jaume Piña, primer presidente de la Unió Sportiva Poblense / Archivo Joan Payeras

La primera plantilla

Los jugadores que conformaban la plantilla de aquel primer equipo fueron: Guillem Crespí “Passí”, Pau Siquier “Porret”, Antoni Torrandell “Pollencí”, Bartomeu Buades, Jaume Pons, Mateu Portell, Joan Cañellas, Jeròni Bennàssar, Francesc Soler “Estanyer”, Cristòfor Seguí “Escolà”, Francesc Bonnín “Robes”, Pere Antoni Alomar, Miquel Reus “Parrús”, Bartomeu Siquier, Joan Crespí, Martí Crespí, Miquel Pascual i Guillem Batle “Batlet”.

Constituido el nuevo club y confeccionada la plantilla de jugadores, la directiva realizó las gestiones oportunas para alquilar y rehabilitar el recinto de Sa Fortaleza, que después de la desaparición del Ràpid se había convertido en tierra de cultivo. El contrato de arrendamiento con el propietario de la finca denominada “Huerto de Can Reus”, de unos seis cuartones de extensión, Antonio Palou Pons, se formalizó con fecha 25 de marzo de 1936, por el precio de 325 pesetas anuales.

Asociado a la Federación Balear en 1935, el club fue considerado como de Tercera Categoría en la que compitió durante la temporada de estreno 1935/36, quedando reinaugurado el Campo de Sa Fortaleza el 29 de junio de 1936, después de la instalación de duchas, vestuarios, bar y taquillas. El partido inaugural del renovado recinto lo disputaron, en encuentro amistoso el Poblense y el CD Infantería, una selección de soldados de paso establecido en el habilitado cuartel militar local

Amistosos durante la Guerra Civil

Preparándose para competir en la campaña 1936/37, con el estallido de la Guerra Civil fueron suspendidas todas las competiciones deportivas del país en julio de 1936. A pesar de ello la actividad futbolística del Poblense no cesó por completo, pues dada la situación militar en la isla, bajo control nacional, se pudieron disputar algunos partidos amistosos y de conjuntos militares para recaudar fondos.

Acabada la Guerra Civil comenzaron a reorganizarse las competiciones deportivas oficiales. La primera participación del Poblense en las mismas data de la temporada 1939-40, con la participación del equipo pobler en el “Torneo Unión, Trofeo Titoy”. Los equipos participantes fueron distribuidos en dos grupos: Palma y Pueblos. En el grupo de la capital estaban el: Soledad, Recreativo, Mediterráneo, Hispano y Arrabal, mientras que el grupo foráneo estaba integrado por los equipos: España de Llucmajor, Manacor, Poblense, Binissalem y Llosetense. El Poblense se proclamó campeón de su grupo.

Con aquel triunfo, el Poblense comenzaría a destacar en el panorama futbolístico isleño. Así, a finales de la temporada 1940-41, alcanzaría el primer ascenso de categoría, que no se materializó a causa de una reestructuración de las competiciones que encuadró al conjunto pobler en la competición denominada “Campeonato de Baleares de Segunda Categoría”.

A partir de entonces, la trayectoria del conjunto blaugrana pobler, seguiría escalando posiciones para, en poco tiempo, consolidarse como uno de los equipos punteros del fútbol isleño, hasta asomar en el panorama futbolístico nacional, cuya trayectoria merece sucesivos y más detallados comentarios.