El Palma Futsal busca los tres puntos en el exilio de Galatzó

Tras el empate en Manzanares, el Palma Futsal afronta hoy un nuevo reto en su camino por mantenerse en los puestos altos de la clasificación. El conjunto dirigido por Antonio Vadillo se medirá al Servigroup Peñíscola en un encuentro de alta exigencia que se disputará de forma excepcional en el Poliesportiu Galatzó, en Calvià, debido a las obras de renovación de la pista en Son Moix, todavía sin concluir.

Será un partido atípico por muchos motivos. Acostumbrado a jugar ante más de 3.000 aficionados en casa, el equipo mallorquín contará esta vez con el apoyo de solo 400 socios, en un pabellón que se estrena como sede de Primera División. Aun así, el objetivo es claro: hacer valer el factor local y volver a ganar.

Con dos victorias y dos empates en las cuatro primeras jornadas, el Illes Balears Palma Futsal suma 8 puntos y ocupa actualmente la cuarta posición en una liga extremadamente igualada, en la que cada jornada ofrece marcadores ajustados y partidos muy disputados. Vadillo ya podrá contar con Deivão, reincorporado esta semana tras resolver trámites administrativos, mientras que Piqueras continúa como única baja del equipo.

Enfrente estará el Servigroup Peñíscola, un rival que llega con ganas de seguir sumando. El equipo de Santi Valladares se impuso el pasado fin de semana al Jaén FS y buscará su segunda victoria consecutiva para escalar posiciones. A pesar de los cambios en su plantilla, el vigente campeón de la Copa de España mantiene el nivel competitivo que lo llevó a ser el mejor equipo de la liga regular el curso pasado.

Ambos conjuntos llegan con hambre: los baleares, decididos a reencontrarse con el triunfo; los castellonenses, con la intención de confirmar su reacción. Todo ello, en un Galatzó que vivirá por primera vez un partido de la máxima categoría.

Antonio Vadillo: “No hay excusas”

Antonio Vadillo, reconoció ayer en rueda de prensa que el encuentro no se disputa en las circunstancias ideales. “El partido es muy atípico”, explicó el entrenador jerezano, “y tenemos ganas de pasarlo página cuanto antes. A ver si podemos volver a nuestro hábitat lo más pronto posible”. El conjunto mallorquín ha tenido que alternar diferentes instalaciones para entrenar en las últimas semanas, y ahora jugará en casa sin estar realmente en casa. “Llevamos un tiempo entrenando en varios pabellones. Vamos a jugar como locales, pero no estamos en Son Moix, donde solemos tener una media de 2500 aficionados. El viernes solo podrán acompañarnos 400”, lamentó Vadillo.

Pese a todas estas circunstancias, el técnico es claro: “No hay excusas. Con esto tenemos que competir. Nunca una excusa nos hará perder un partido. Lo que nos hace ganar es correr más que el rival, apretar más, estar más concentrados, tener más acierto y querer el partido más. Y, aun así, a veces no se gana. Pero eso es en lo que nos vamos a enfocar”. El entrenador insistió en que, aunque no sea el escenario habitual, el equipo tiene que hacer valer el factor cancha. “Tenemos que salir a por los tres puntos. Somos conscientes de que será un partido exigente y tenemos que estar preparados. Estamos ante una liga muy equilibrada y para ganar hay que hacer muy buen partido”.

El rival de hoy es el Servigroup Peñíscola, un equipo que, pese a su situación clasificatoria, preocupa especialmente al técnico balear. “Nos vamos a enfrentar a un rival muy duro. El año pasado fueron el campeón de la liga regular. Cuando hablamos de once meses y de treinta jornadas, para mí fue el mejor equipo de la temporada pasada”, destacó Vadill. Pesee a las bajas importantes que ha sufrido el conjunto castellonense, como Paniagua y Luciano Gauna, el entrenador advierte: “Su clasificación es irreal. Podrían llevar siete u ocho puntos tranquilamente. En varios partidos han sido merecedores de la victoria”.

Sobre la situación logística del partido, el preparador reconoció que quien más lo sufre es la afición: “La capacidad del pabellón es la que es, y el mayor perjudicado es nuestro público. Para el club también supone un problema logístico importante, aunque no tenga ninguna responsabilidad directa. Aun así, se ha hecho cargo de sus socios”, añadió.

En lo deportivo, el equipo llega en mejores condiciones que la semana pasada. “La plantilla está mejor. No teníamos a Deivão, Alisson llegó justo, Dennis fue baja, Rivillos venía de la selección, y Fabinho y Lucão llegaron desde Brasil solo dos días antes de viajar a Manzanares. Fabinho, por ejemplo, estaba cansado, y es un jugador muy importante para nosotros”, detalla. Por ello, el cuerpo técnico ha diseñado una semana más enfocada en recuperar al equipo. “Hemos hecho solo tres sesiones desde el martes para priorizar el descanso, tanto físico como mental. Los jugadores estaban algo fatigados y lo hemos gestionado de la mejor manera para que lleguen lo más frescos posible al partido”, concluyó el míster.

Fabinho: “Da igual dónde juguemos, lo importante es sumar”

Fabinho, uno de los capitanes del vestuario, reconoció que el contexto no es el habitual y que las circunstancias obligan a estar todavía más concentrados. “El partido será difícil, primero porque no es nuestra pista, no estamos jugando en casa”, explicaba el jugador este jueves en rueda de prensa. El brasileño también quiso destacar el potencial del rival: “Peñíscola es un equipo que el año pasado hizo una gran campaña. Ganaron a Jaén la semana pasada y eso les ayudará a recuperar la confianza”.

Aunque el conjunto castellonense no ha comenzado con buen pie, el jugador avisa de que sus resultados no reflejan su verdadero nivel. “No empezaron muy bien la temporada, pero tenemos que hacer lo nuestro. Da igual dónde juguemos, lo importante es sumar porque más adelante no recordaremos dónde fue o contra quién, sino los puntos que dejamos escapar”.

Por eso, insistió en la necesidad de salir concentrados desde el primer segundo. “Tenemos que estar centrados durante los cuarenta minutos y empezar muy fuerte, para que ellos vean que, independientemente del escenario, estamos a nuestro máximo nivel”, señaló.

El jugador sudamericano también ha hablado de lo que supone entrenar cada día en una pista diferente por las obras en Son Moix. “Cansa. Mentalmente es duro no tener nuestra rutina, no estar cada día en Son Moix. La cuestión de las líneas es complicada, a veces pierdes el foco”, reconoció. Aun así, confía en que el equipo llegará preparado: “Creo que para el partido ya estaremos acostumbrados y todo va a salir bien”.

El club agradece al Ajuntament de Calvià su colaboración

José Tirado, junto a toda la plantilla, recibió ayer a Rafa León, director general de Deportes del Ajuntament de Calvià, en el Poliesportiu Galatzó, en un acto de agradecimiento del club a la institución por su predisposición, colaboración y apoyo para hacer posible la celebración del partido de este viernes ante el Servigroup Peñíscola en esta instalación.

El choque, correspondiente a la jornada 5 de la Primera División, no podrá disputarse en Son Moix debido a las obras de renovación de la pista, que todavía no han finalizado. Ante esta situación, el club se vio obligado a buscar alternativas para ejercer como local. Tras valorar diferentes opciones, el Ajuntament de Calvià ofreció rápidamente su colaboración para que el partido pudiera celebrarse en el Poliesportiu Galatzó, que albergará por primera vez un encuentro de la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Desde entonces, ambas entidades han trabajado a contrarreloj para adaptar la instalación a las exigencias de la competición profesional y garantizar las mejores condiciones posibles tanto para los jugadores como para los aficionados. El club ha querido reconocer ese esfuerzo institucional con una foto de familia en la que ha participado toda la plantilla.

El Illes Balears Palma Futsal quiere poner en valor el compromiso, la implicación y todas las facilidades puestas por parte del Ajuntament de Calvià para que el partido de este viernes se pueda disputar con todas las garantías y sea un éxito organizativo y deportivo.