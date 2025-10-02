El base mallorquín Sergi García ficha por el San Pablo Burgos

El San Pablo Burgos ha anunciado la incorporación del base mallorquín Sergi García como refuerzo temporal para su plantilla para el inicio de la temporada. El base, de 1'93 metros, defenderá la camiseta burgalesa durante los meses de octubre y noviembre en el esperado regreso del equipo al Coliseum dentro de la Liga Endesa ACB, que arranca este fin de semana.

El jugador llega como refuerzo en la dirección del equipo, después de que el club confirmase que está a la espera de conocer el alcance de la lesión de Pablo Almazán y su base titular, Raul Neto, solo haya disputado 10 minutos en pretemporada.

Con más de diez años de experiencia en la élite y 237 partidos disputados en la máxima categoría, Sergi García debutó en la temporada 2013/14 con el CAI Zaragoza, donde permaneció hasta 2018 y, posteriormente, ha pasado por clubes como Valencia Basket, BAXI Manresa, Kirolbet Baskonia, MoraBanc Andorra, Gran Canaria, Río Breogán y Coviran Granada, su último destino en el curso 2024/25.

El jugador también cuenta con experiencia internacional, tras militar en el Rasta Vechta alemán en la temporada 2019/20 y más recientemente, durante esta pretemporada 2025/26, se ha entrenado con el Real Madrid bajo las órdenes de Sergio Scariolo, quien le convocó en varias ocasiones cuando era seleccionador español, manteniendo así su preparación y ritmo competitivo.

Sergi García guarda además un nexo previo con el baloncesto burgalés, ya que su hermano Marc García vistió la camiseta del Nissan Grupo de Santiago en la campaña 2019/20 y formó parte de la plantilla burgalesa que disputó la Fase Final de la ACB en Valencia en junio de ese mismo año.

Con su llegada, el base mallorquín aportará experiencia, solidez y versatilidad a la dirección de juego del San Pablo Burgos en este tramo inicial de temporada además de sumar un cupo más a la plantilla.