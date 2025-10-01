Una terapia sobre cuatro ruedas

Con tan solo 8 años Iker Fernández Renard es ya una estrella en el mundo del karting en España: es el primer piloto balear en ganar una carrera de la CEK Academy y el primer niño con autismo en situarse entre los tres mejores de España e ir a la gala de campeones de Madrid.

La historia de Iker con el motor se remonta prácticamente a su nacimiento: “De pequeño, por su trastorno, se obsesionó con los coches y desde entonces le encantan. De hecho, siempre dormía con un coche y todas sus fotos de pequeño son con ellos en la mano, casi siempre con Rayo McQueen”, recuerda Sergi, su padre, quien insiste en que su pasión “no viene de familia”, sino que fue por él mismo.

Al desconocer este deporte por completo, sus padres, tal y como relata Sergi, decidieron llevar a Iker a Barcelona: “Empezó entrenando en Barcelona porque no conocíamos nada de este mundo ni teníamos los medios y la única escuela que encontramos fue allí”. “Empezó allí hace dos años e iba una vez al mes. Tenía un entrenador, un mecánico y poco a poco fue superando las diferentes complicaciones que tuvo”, afirma.

Y es que el ejercicio de valentía de Iker por perseguir su sueño fue mayúsculo, puesto que su autismo no lo puso fácil: “La primera dificultad fue el ruido porque tiene hipersensibilidad y no soportaba escuchar el motor ni podía subirse al kart”, sostiene su padre. “Todo esto fue un proceso muy largo y lento, pero que al final, gracias a él mismo, que siempre ha tenido muy claro que quería correr con karts, ha llegado a un punto en el que ya está al mismo nivel que el resto”, cuenta orgulloso.

Poco después, Iker cambió Barcelona por Magaluf, donde ha entrenado durante los últimos meses para la CEK Academy CS55, el Campeonato de Karting de España patrocinado por Carlos Sainz. La competición cuenta con cuatro citas anuales, en las que se disputan dos carreras en cada una de ellas. En las tres primeras de Motorland, Campillos y Chiva el piloto se afianzó en la CEK, pero fue en Zuera donde se consagró: el más rápido en los entrenamientos cualificados, el primero en las rondas clasificatorias y la victoria de la primera carrera en su bolsillo. Este resultado y el sexto puesto de la segunda prueba le valieron para situarse entre los tres mejores de España.

“Él estaba muy contento. Por su trastorno, es una persona que no expresa mucho sus sentimientos, por lo que a priori no ves nada distinto en él, pero se nota que está muy contento”, afirma Sergi. “Este año daremos el salto a la categoría mini y en unas semanas pasaremos a entrenar en Valencia cada quince días”, añade.

Para Iker, esto va más allá de subirse a un kart: “es su terapia”. “Gracias a los karts ha podido socializar mucho mejor, ha conseguido encontrar un sitio donde está feliz y se siente libre. Allí está con otros niños como uno más, juega con ellos después de las carreras. Ha encontrado un mundo en el que él es aceptado”, explica su padre. Para Sergi, la historia de su hijo lanza un mensaje clave: “Si alguien encuentra su pasión, puede llegar allí donde se proponga. No hay nada que te limite siempre y cuando tengas claro lo que quieres”.