Atletismo
Pere Antoni Gomila finaliza duodécimo en salto de longitud en el Mundial
El atleta de Binissalem, único mallorquín en Nueva Delhi, se quedó fuera de la final de los 100 metros lisos T47
El mallorquín Pere Antoni Gomila se clasificó duodécimo, con una marca de 6’14 metros, en la final de salto de longitud T47 del Campeonato del Mundo de atletismo paralímpico en Nueva Delhi (India), que arrancó el pasado fin de semana y acabará el domingo 5 de octubre. Un día antes, el sábado, el atleta de Binissalem se quedó fuera de la final de los 100 metros lisos T47 con una marca de 11.52.
La expedición española, que está compuesta por 27 atletas con discapacidad (15 hombres y 12 mujeres) y cinco deportistas de apoyo. El Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico cuenta con la participación de más de 1.000 deportistas llegados de más de 100 países, entre ellos los 32 españoles.
Baja de Joan Munar
Recordar que el medallista olímpico Joan Munar iba a disputar los 400 metros (volvía a esta distancia después de seis años) en el Mundial, pero el calvianer tuvo que renunciar a competir tras la baja por lesión de su guía y ya no viajó a Nueva Delhi.
Las pruebas se están desarrollando en doble sesión, la matinal es de 9:00 a 11:30 (5:30 a 8:00 en España) y la sesión vespertina se desarrolla de 17:00 a 20:30 (13:30 a 16:00 hora española). Todos los eventos se podrán seguir en directo a través del canal de YouTube del Comité Paralímpico Internacional: https://www.youtube.com/user/ParalympicSportTV
