La Regata Pasión por el Mar se consolida con la tercera edición celebrada en Sa Ràpita

En un ambiente festivo y de entusiasmo por el mar y la navegación, el Club Nàutic Sa Ràpita (CNR) acogió este fin de semana la tercera edición de la Regata Pasión por el Mar, en la que han participado 24 embarcaciones de clase crucero y 107 navegantes, que han disfrutado de una magnífica jornada náutica.

El evento, abierto a veleros de todos los clubes náuticos con certificado ORC, se consolida con esta tercera edición como una de las citas más esperadas del calendario marinero en el sureste de Mallorca. La flota ha zarpado a mediodía, con 40 minutos de retraso respecto a la hora prevista, debido a la falta de viento. Justo al dar la salida, una súbita bajada de la intensidad del viento ha ralentizado el inicio de la regata, aunque después el viento, que ha comenzado de sur y ha ido rolando a suroeste, ha ido cogiendo fuerza hasta alcanzar los 14 nudos.

La regata fue rápida y la flota completó en un máximo de dos horas y media el recorrido costero entre S’Estanyol, Son Bieló, colonia de Sant Jordi y Es Trenc, diseñado para ser espectacular desde el mar, además de cercano y visible desde tierra, acercando así la vela a todos los públicos.

Tras la regata, la fiestac ontinuó en tierra, concretamente en la carpa social del CNR, donde los asistentes, junto a sus familiares y allegados, disfrutaron de una picada marinera y una comida de hermandad, coincidiendo en la carpa con los participantes en una de las trobades de pesca que el club organiza durante todo el año.

Después de la comida, tuvo lugar la entrega de trofeos. «El Club Nàutic Sa Ràpita fue de los primeros clientes que apostó por nuestra agencia cuando empezamos hace más de una década, y con esta regata queremos devolverle al club esa confianza», destacó Carlos Hellín, CEO de Nautimedia y director de Pasión por el Mar, durante su intervención en la entrega de premios, que arrancó con una distinción especial para Toni Bestard, responsable de Edición y mano derecha del departamento audiovisual de Hellín en Nautimedia.

En cuanto a la clasificación, el presidente del CNR, Pau Lladó, fue el encargado de entregar los trofeos a los ganadores absolutos de esta III Regata Pasión por el Mar, que fueron Tris Tras, seguido de S’Indio III y, cerrando el podio, Nidea 2. En la categoría ORC 3-4, el vencedor fue Tris Tras, con Peppa en segunda posición e Isis en tercera. En cuanto a ORC 0-2, se llevó el primer puesto S’Indio III, mientras que el segundo ha sido Nidea 2 y, en tercer lugar, Indigo.