Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
El líder del PSOE se confundió con el número de campeonatos del de Cervera
Xavi Espinosa
Marc Márquez volvió a tocar la cima en Japón. El piloto de Ducati consiguió su séptima corona en MotoGP en una de las historias de superación más importantes del mundo del deporte. Es difícil de una gesta igual. Hay quien ya la ha catalogado como el mayor logro y, por descontado, el más espectacular de los regresos del mundo del deporte.
El piloto de Cervera, de 32 años, que revolucionó el mundo de las carreras, rompió todos los récords habidos y por haber de precocidad, acaba de coronar, en Motegi (Japón), la vuelta, la resurrección y el regreso más impresionante del motociclismo mundial.
En total, suma ya siete Mundiales (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y, la última, este 2025). Pero hay que tener en cuenta que no son los únicos títulos que ha levantado el piloto español. Márquez ya fue campeón de 125cc, con Red Bull Ajo Motorsport, y 250cc, con Team Catalunya Caixa Repsol.
La confusión de Pedro Sánchez
El 93 se llevó felicitaciones por parte de todo el mundo. También del presidente del Gobierno, que felicitó a través de X al heptacampeón, aunque cometió un pequeño error. Sánchez dio por hecho que sus nueve títulos pertenecían a la categoría reina, pero Marc ganó dos en las categorías inferiores y no contabilizan.
“¡Campeonísimo! Ejemplo de esfuerzo, superación y lucha por ser el mejor, Marc Márquez logra su noveno título de MotoGP”, decía en el primer tuit original escrito por Pedro Sánchez. Un mensaje bonito del presidente, pero cometía un error en la cifra.
Sánchez lo borró, y rectificó automáticamente con la cifra correcta: “¡Campeonísimo! Ejemplo de esfuerzo, superación y lucha por ser el mejor, Marc Márquez logra su noveno título mundial”, rectificaba en el segundo con el pequeño matiz al final.
Sin embargo, el propio Marc Márquez, en su último mundial, lo celebró con una bola de billar con el número 8, contabilizando las dos competiciones que no pertenecen a la categoría reina. Aun así, lo que le ha ocurrido al presidente del Gobierno está en el centro de la polémica en MotoGP.
