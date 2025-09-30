Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marco Asensio se incorpora a la directiva del Platges de Calvià, el club de sus inicios

El jugador mallorquín busca fortalecer el proyecto deportivo y social de su municipio natal para inspirar a futuras generaciones de futbolistas en Baleares

Marco Asensio posa con la camiseta del Fenerbahçe.

Marco Asensio posa con la camiseta del Fenerbahçe. / BURAK SALTIK

EFE

Palma

El futbolista del Fenerbahçe Marco Asensio ha anunciado que se incorpora a la directiva del CF Platges de Calvià, el club donde jugó en categorías inferiores antes de dar el salto al RCD Mallorca.

El mallorquín se une a la entidad de la mano de "un equipo profesional", según indica en la publicación de sus redes sociales, y se muestra "orgulloso" de continuar "una historia en casa".

Asensio asegura que se trata del "inicio de un proceso deportivo y social que busca construir un proyecto con identidad, compromiso y visión de futuro" en su municipio natal.

Para el actual jugador del Fenerbahçe, el objetivo primordial es "mejorar y profesionalizar todas las áreas del club para que todos los niños y niñas que sueñan, al igual que hice yo, con ser futbolista, tengan un lugar de referencia en las Islas Baleares".

