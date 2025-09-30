De Mallorca a Figueres cada fin de semana por un sueño: el Mundial de Patinaje Artístico 2025

¿Qué estaría dispuesta a hacer una persona para conseguir hacer realidad sus sueños? Mireia García y Clàudia Soberanas, las patinadoras mallorquinas del grupo de Show Pequeño del PA Figueres, lo tienen claro, a pesar de que eso les suponga un enorme esfuerzo económico y personal. Cada viernes cruzan el mar Mediterráneo, de ida, y cada sábado o domingo, de vuelta, para entrenar con el club figuerense y preparar, bajo las órdenes del entrenador y director técnico Aitor Sacristán, el Mundial de China 2025, que se disputará entre el 17 y el 30 de octubre en Pekín.

Mireia, que tiene 27 años y es natural de Inca, tomó la atrevida decisión de patinar en el PA Figueres porque «Aitor es un entrenador muy cercano»: «Lo conocí cuando competía en Solo Dance y cuando me propuso formar parte del Show, no tuve que pensarlo, no por el hecho de que el club estuviera en Figueres —si era por el lugar iba de cabeza—, sino por el tema económico».

En este sentido, explica que «al final el precio ha sido el doble de lo que había calculado y eso me ha provocado un sobreesfuerzo y complicaciones durante todo el año. Era muy poco probable, o no nos lo imaginábamos, llegar al Mundial. Lo tenía que dejar en verano, pero lo he alargado unos meses para ir a China y ya he comunicado que, aunque me sabe mal, no continuaré después. No es viable. Si no me saliera tan caro, seguiría yendo a Figueres sin problema. No me supone ningún esfuerzo hipotecar los fines de semana porque estoy super a gusto, pero tengo que pensar más allá y es un gasto muy grande». Como mínimo, se gasta 150 euros a la semana porque «los vuelos están muy caros» y «en plena temporada aún más».

Por su parte, Clàudia, que tiene 16 años y es de Palma, puede abaratar un poco los costes porque en su casa son «familia numerosa». «Hace dos años que patino en el PA Figueres. Aitor vino a Mallorca a montar unos bailes individuales y me captó. Mi padre me dijo que sí enseguida, pero a mi madre me costó un poco más convencerla porque soy menor y, hasta que no se unió Mireia (este año), viajaba sola. Han confiado mucho en mí. Mi familia siempre me ha apoyado porque patinar es lo que quiero. Todos los gastos los asumen ellos», apunta.

Mireia es maestra de escuela en Palma y Clàudia cursa segundo de bachillerato en el instituto. Los viernes, cuando terminan las clases, se van directas al aeropuerto para coger el avión hasta Barcelona; de allí toman el tren hacia Sants y, desde la estación, viajan a Figueres en AVE. Para el alojamiento, suelen quedarse en casa de alguno de sus compañeros del Show Pequeño. «Somos una más de la familia», exclama Clàudia.

Por su parte, Mireia añade que «al principio contemplábamos entrenar solo los sábados, y Clàudia y yo íbamos a Figueres con el primer vuelo de las 6:00 de la mañana —lo que suponía levantarnos a las 4:00— para llegar al entrenamiento a las 10:00 y después, al mediodía, regresábamos y llegábamos a casa de noche. Pero, claro, pasamos a entrenar también los viernes a las 21:00, y eso implica marcharnos en cuanto terminamos de trabajar yo o de salir del instituto ella. Cuando hay competición, añadimos otro entrenamiento los domingos. El lunes vuelvo al trabajo y así toda la semana. No tengo tiempo para nada».

Además, Mireia tiene un club de patinaje en Binissalem donde da clases entre semana. La patinadora mallorquina agradece que «nuestros compañeros nos ofrecieran quedarnos en sus casas desde el primer momento. Yo siempre me quedo en casa de David (Canyet) o de Àngel (Martínez). Ahora bien, entiendo que es complicado tener a alguien en tu casa cada fin de semana. Cada uno tiene su vida y seguro que les descoloco un poco los planes. Me sabe mal. Estoy súper agradecida porque han estado todo el año poniéndome una cama en su casa. No todo el mundo lo haría».

De vez en cuando, Mireia ha podido «alquilar un coche para tener más autonomía, pero como este plan de viaje tiene un coste más elevado no lo puedo hacer siempre. En general, acabamos tomando el tren y el AVE y ya no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Es complicado».

El Mundial, la «gran recompensa»

Se dice que todo esfuerzo tiene su recompensa y, en el caso de Mireia y Clàudia, esta frase cobra todo el sentido. «¡El Mundial es la gran recompensa, por supuesto!», celebra Mireia. Mientras que Clàudia, que en octubre cumplirá dos años patinando en el PA Figueres, también tiene «muchas ganas». «Con el club estamos haciendo muchas cosas para organizar el viaje y reunir dinero para ayudar a abaratar los costes», indica.

«Será mi primer y último Mundial. Me estoy mentalizando de aquí hasta finales de octubre porque sé que esto se acaba. Pienso que retirarme en el Mundial es llegar a lo más alto de lo que nunca habría imaginado. Que una niña de Mallorca, teniendo en cuenta que, a diferencia de la península, aquí el patinaje tiene muchas dificultades y aún estamos atrasados, llegue al Mundial... Me da tranquilidad saber que me he esforzado mucho durante toda la vida y, al final, lo he conseguido. Me da mucha pena dejarlo, evidentemente, pero estoy contenta de haber llegado hasta aquí y poder dejarlo con la cabeza bien alta. Hemos demostrado que nada es imposible», reflexiona Mireia.

Después de luchar por sus sueños por tierra, mar y aire, por fin pronto podrán hacerlos realidad. «La gente no se lo cree» cuando Mireia y Clàudia les dicen que entrenan en Figueres. «Cuesta un poco entender que hagamos un esfuerzo tan grande como este. Nos dicen que estamos locas». Su locura las ha llevado al Mundial de China.