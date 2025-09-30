Natación
Isaac López y Olga Costa vencen en la Travessa Ciutat Jardí
La prueba de natación en aguas abiertas reunió a 157 participantes de todas las edades
Ponç Bover
La playa de Ciudad Jardín acogió este domingo la Travessa Natació Ciutat Jardí 2025, prueba de natación en aguas abiertas que reunió a 157 participantes de todas las edades. Organizada por el Club MultiPalmaEsports, en colaboración con el Club Amistat-NovomarHotel y el Institut Municipal d'Esports (IME) del Ajuntament de Palma, se desarrollaron cuatro distancias.
En la Travessa Llarga (2400 metros), Isaac López (Fasttriatló) se impuso en la categoría masculina, seguido de cerca por Manu Cano (Amistat-NovomarHotel) y Llorenç Ferrer (Triswim). En féminas completaron el podio Olga Costa (Total Team), Abril Rosselló (Amistat-NovomarHotel) y Juliy Higgimbotton.
En la Travessa Curta (1200 metros), Pere Majoral (Palma), Daniel Serra (RDS Triatló) y Xavi Torres (CE Illes Balears) fueron los más rápidos en categoría masculina. En féminas conformaron el podio Martina Serra (RDS Triatló), M. Magdalena Perelló (CE Illes Balears) y Alexia Riera.
En la Travessa Joves (300 metros) los tres más rápidos fueron Xavier Colom (Voltor), Pau Gomila (CE Illes Balears) y Daniel Vallorio (Mastbal). Sara Navarro (Palma), Maria Nadal (Palma) y Cristina Ramón (CE Illes Balears) fueron las mejores féminas.
En la Travessa Nins (150 metros), Carlos Pérez (Mastbal), Asier López (Mastbal) y Kilian López (Fasttriatló) completaron el podio masculino. En niñas, Laia Colom (RDS Triatló), Laia Rotger (Muro) y Adaiah Acebedo (Natación Ciudad de Gijón) formaron el podio.
- Una acróbata mallorquina muere al caer de un trapecio en un circo en Alemania
- Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
- Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas
- La escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma se halla en Princeton junto a una galería de Can Aiamans
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras