Isaac López y Olga Costa vencen en la Travessa Ciutat Jardí

La playa de Ciudad Jardín acogió este domingo la Travessa Natació Ciutat Jardí 2025, prueba de natación en aguas abiertas que reunió a 157 participantes de todas las edades. Organizada por el Club MultiPalmaEsports, en colaboración con el Club Amistat-NovomarHotel y el Institut Municipal d'Esports (IME) del Ajuntament de Palma, se desarrollaron cuatro distancias.

En la Travessa Llarga (2400 metros), Isaac López (Fasttriatló) se impuso en la categoría masculina, seguido de cerca por Manu Cano (Amistat-NovomarHotel) y Llorenç Ferrer (Triswim). En féminas completaron el podio Olga Costa (Total Team), Abril Rosselló (Amistat-NovomarHotel) y Juliy Higgimbotton.

Podio de la Travessia Curta. / P.B.

En la Travessa Curta (1200 metros), Pere Majoral (Palma), Daniel Serra (RDS Triatló) y Xavi Torres (CE Illes Balears) fueron los más rápidos en categoría masculina. En féminas conformaron el podio Martina Serra (RDS Triatló), M. Magdalena Perelló (CE Illes Balears) y Alexia Riera.

En la Travessa Joves (300 metros) los tres más rápidos fueron Xavier Colom (Voltor), Pau Gomila (CE Illes Balears) y Daniel Vallorio (Mastbal). Sara Navarro (Palma), Maria Nadal (Palma) y Cristina Ramón (CE Illes Balears) fueron las mejores féminas.

En la Travessa Nins (150 metros), Carlos Pérez (Mastbal), Asier López (Mastbal) y Kilian López (Fasttriatló) completaron el podio masculino. En niñas, Laia Colom (RDS Triatló), Laia Rotger (Muro) y Adaiah Acebedo (Natación Ciudad de Gijón) formaron el podio.