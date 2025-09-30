Tenis
Final del torneo de Tokio: Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, en directo
El número uno del mundo se mide en la final ante el estadounidense, segundo favorito del torneo y actual número cuatro del ranking
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz disputa este martes la final del ATP 500 de Tokio 2025 frente a Taylor Fritz. Superadas las molestias en el tobillo, el murciano encara su último compromiso en territorio japonés. Su camino hasta la final no ha sido sencillo: tras un estreno complicado ante el argentino Sebastián Báez, logró imponerse con autoridad a Bergs y Nakashima, antes de sufrir para doblegar a Casper Ruud en semifinales. Esta primera participación como número uno del mundo la está solventando con nota.
Ahora le espera la prueba más exigente. Alcaraz necesita ganar para mantenerse en lo más alto de la clasificación ATP, ya que los 500 puntos en juego en Tokio le sirven para compensar los que defendía en Pekín, donde en 2024 conquistó el título al vencer a Jannik Sinner.
Su rival será Taylor Fritz, segundo favorito del torneo y actual número cuatro del ranking. El estadounidense llega a la final tras superar a Diallo, Borges, Korda y Brooksby.
- Una acróbata mallorquina muere al caer de un trapecio en un circo en Alemania
- Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
- Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas
- La escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma se halla en Princeton junto a una galería de Can Aiamans
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras