Fútbol
La FFIB recibe las disculpas públicas de la persona que amenazó a un árbitro en redes sociales
El joven ha expresado su voluntad de colaborar con la FFIB participando como voluntario en eventos organizados por la Federación
La Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) ha recibido al joven que había realizado una publicación ofensiva y amenazadora en Instagram contra un árbitro del Comité Técnico de Árbitros durante un partido de la categoría Cadete Preferente en Mallorca. La reunión contó con la presencia del árbitro afectado, el secretario general de la FFIB, Llorenç Salvà, y el presidente del CTA, Javi Martín. El joven se disculpó personalmente por su conducta y por el comentario realizado en redes sociales.
Además, expresó su voluntad de colaborar con la FFIB participando como voluntario en eventos organizados por la Federación, como la Liga Insuperables, a modo de medida educativa y reparadora.
Hace apenas una semana, el colegiado fue insultado gravemente a través de Instagram, con amenazas incluidas, poreste joven que no cuenta con licencia federativa y que ya se ha disculpado por ello. Sin embargo, la FFIB tiene claro que va a tener tolerancia cero con estas actitudes y, por eso, procedió a presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la comisión de presuntos delitos de amenaza y odio contra los trencillas.
La FFIB quiere destacar "este gesto", pero también recuerda que, tal y como anunció, "se personará en el procedimiento penal derivado de la denuncia presentada". La Federación reitera su firme e innegociable compromiso con la erradicación de la violencia en el fútbol y con la defensa de los valores de respeto, educación y convivencia dentro y fuera de los terrenos de juego.
