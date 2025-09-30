Cuatro oros mallorquines en el campeonato de España de Biatlé

Los deportistas mallorquines destacaron con cuatro oros en el Campeonato de España de Biatlé (pentatlón moderno), disputado este pasado sábado en la playa de Ciudad Jardín bajo la organización de la Agrupació de Pentatló Modern de les Illes Balears y el Club MultiPalmaEsports, con la colaboración del Ajuntament de Palma y el Club Amistat-NovomarHotel.

Las medallas las consiguieron Claudia Van Boven y Telmo Oiz, ambos en sub-17, Jesús González en sub-19 y Josema Ballesteros en Máster 50. En categoría absoluta (800 metros de carrera a pie, 200 en natación y otros 800 a pie) se adjudicaron el triunfo Isabel Navarro (Asturias) e Isaac López (Catalunya).

El biatlé es una disciplina deportiva que forma parte del pentatlón moderno y combina dos pruebas: natación y carrera a pie. Es una prueba exigente que evalúa la resistencia, la velocidad y la capacidad de transición entre disciplinas.