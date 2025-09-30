Pentatlón
Cuatro oros mallorquines en el campeonato de España de Biatlé
Ponç Bover
Los deportistas mallorquines destacaron con cuatro oros en el Campeonato de España de Biatlé (pentatlón moderno), disputado este pasado sábado en la playa de Ciudad Jardín bajo la organización de la Agrupació de Pentatló Modern de les Illes Balears y el Club MultiPalmaEsports, con la colaboración del Ajuntament de Palma y el Club Amistat-NovomarHotel.
Las medallas las consiguieron Claudia Van Boven y Telmo Oiz, ambos en sub-17, Jesús González en sub-19 y Josema Ballesteros en Máster 50. En categoría absoluta (800 metros de carrera a pie, 200 en natación y otros 800 a pie) se adjudicaron el triunfo Isabel Navarro (Asturias) e Isaac López (Catalunya).
El biatlé es una disciplina deportiva que forma parte del pentatlón moderno y combina dos pruebas: natación y carrera a pie. Es una prueba exigente que evalúa la resistencia, la velocidad y la capacidad de transición entre disciplinas.
- Identificada en EEUU una escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- Una acróbata mallorquina muere al caer de un trapecio en un circo en Alemania
- El Paseo Marítimo de Palma descubre su nuevo jardín interior
- Las fotos del nuevo jardín interior del Paseo Marítimo de Palma
- Comercio y restaurantes lamentan que los baleares son cada vez más pobres
- La escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma se halla en Princeton junto a una galería de Can Aiamans
- Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas