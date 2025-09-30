Baloncesto.
Anàlisi: El Palmer Basket no pogué guanyar i el Fibwi Mallorca no en sabé
Primer cap de setmana de lliga i primeres desil·lusions. Possiblement, la de l’estrena és la representació que més entusiasme i esperança genera. Estrenar és sinònim d’anhel. Per això, les derrotes del Fibwi i del Palmer suposaren una galtada a la cara somrient i merescudament orgullosa dels dos equips, que competiren, però que sumaren la primera. Ara bé, el context fou diferent.
Els de S’Arenal dissabte a Cartagena disposaren de la bolla per guanyar l’encontre, després vint-i-cinc minuts de paral·lelisme, després de deu minuts – el darrer quart – d’una superioritat illenca inequívoca, però també després de cinc minuts – els darrers del tercer – de desconnexió, que suposaren arribar a perdre de 19. L’esforç per recuperar del darrer període no bastà i semblà que si el matx dura unes possessions més... Els números no ho diuen tot, però solen ser significatius.
El vent de la pilota que bufà en contra als tres primers actes (un penós 2/21 en triples i una valoració de 62 per als locals i de 24 per als visitants), canvià la seva direcció al darrer capítol i els llançaments començaren a entrar (6/13 en triples i una valoració de 12 a 40). Si el triple final de Bracey hagués entrat, ara parlaríem segurament d’una altra manera. Malauradament, l’equip a molts moments recordà el de la temporada passada, exageradament irregular, capaç del millor, però també del pitjor i que el seu entrenador, Pablo Cano, justificà dient que el bàsquet és un esport de ratxes.
Diumenge a Inca el Palmer competí i superà al Palència els tres primers períodes amb un marcador de 55-52 i una valoració de 62-61, però la benzina s’acabà i l’últim amb un parcial clar d’anotació de 14 a 26 i de valoració de 7 a 33, fou per als castellans, que s’emportaren la victòria. Si als fibwis els faltaren alguns minuts, als immobiliaris els sobrà el darrer interval. Mallorquins i palentins feren de la defensa el seu millor argument i els locals sabien que no podien deixar córrer el seu rival, perquè en transició era letal.
Marco Justo s’enfadà molt i moltes vegades durant el partit, principalment per algunes accions defensives dels seus i sembla que enguany haurà de tenir molta paciència amb algunes peces que acaba d’incorporar al seu puzle, perquè ahir no encaixaren massa bé i sembla que han de ser importants i ell vol que siguin importants. Feliu i Frierson compliren davant, però el grup notà a faltar els punts de Massoud i de Hollowell, que no tingué la seva millor actuació.
Malgrat les derrotes, els dos equips mostraren per una part arguments que conviden a l’optimisme i per altra, que el marge de millora és considerable.
