El Son Cladera inicia la Superdivisión con un empate

El Son Cladera TTC Mallorca firmó un empate (3-3) en el estreno de la Liga Iberdrola Superdivisón femenina de tenis de mesa, en un emocionante partido que le enfrentó al Museo de la Almendra Francisco Morales (Córdoba).

Tetyana Bilenko abrió el encuentro con un sólido 3-0 sobre Lucía López, adelantando al conjunto mallorquín. En el segundo partido, Pauline Chasselin cedió por un ajustado 3-2 ante Jiaqi Meng, que devolvía la igualdad al marcador.

A continuación, Margaryta Fetukhina superó a Eugenia Sastre por 3-0, y seguidamente Jiaqi Meng volvió a sumar imponiéndose por 3-1 frente a Bilenko, situando el 1-3 para las visitantes.

Cuando más difícil parecía, Eugenia Sastre reaccionó con carácter y se impuso por 3-2 a Lucía López, manteniendo vivas las opciones del Son Cladera.

Y en el último partido llegó la remontada de Pauline Chasselin, que tras ir 0-2 abajo frente a Fetukhina, consiguió darle la vuelta al marcador y ganar por 3-2, cerrando de esta forma la primera jornada con un empate de mérito para el conjunto mallorquín, que mostró carácter y capacidad de reacción.