Tenis de mesa
El Son Cladera inicia la Superdivisión con un empate
El equipo mallorquín de tenis de mesa iguala ante el Francisco Morales cordobés un partido que tenía perdido
El Son Cladera TTC Mallorca firmó un empate (3-3) en el estreno de la Liga Iberdrola Superdivisón femenina de tenis de mesa, en un emocionante partido que le enfrentó al Museo de la Almendra Francisco Morales (Córdoba).
Tetyana Bilenko abrió el encuentro con un sólido 3-0 sobre Lucía López, adelantando al conjunto mallorquín. En el segundo partido, Pauline Chasselin cedió por un ajustado 3-2 ante Jiaqi Meng, que devolvía la igualdad al marcador.
A continuación, Margaryta Fetukhina superó a Eugenia Sastre por 3-0, y seguidamente Jiaqi Meng volvió a sumar imponiéndose por 3-1 frente a Bilenko, situando el 1-3 para las visitantes.
Cuando más difícil parecía, Eugenia Sastre reaccionó con carácter y se impuso por 3-2 a Lucía López, manteniendo vivas las opciones del Son Cladera.
Y en el último partido llegó la remontada de Pauline Chasselin, que tras ir 0-2 abajo frente a Fetukhina, consiguió darle la vuelta al marcador y ganar por 3-2, cerrando de esta forma la primera jornada con un empate de mérito para el conjunto mallorquín, que mostró carácter y capacidad de reacción.
- Identificada en EEUU una escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- El Paseo Marítimo de Palma descubre su nuevo jardín interior
- Las fotos del nuevo jardín interior del Paseo Marítimo de Palma
- Comercio y restaurantes lamentan que los baleares son cada vez más pobres
- Una acróbata mallorquina muere al caer de un trapecio en un circo en Alemania
- Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas
- Corrupción desatada con Més en Deià, cobre usted el sueldo que quiera