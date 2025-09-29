Pilotades: El Mallorca juvenil se coloca líder tras ganar 4-1 al Constància

El Mallorca juvenil goleó por 4-1 al Constància y se coloca líder en el grupo III. Marcaron por los rojillos Luis Orejuela, Álvaro Torres, Sidi y Fontcuberta y Valentino por los de Inca. Un Mallorca que alineó a Nicolai, Carvajal (Guzmán), Luis Orejuela, Iago, Mykola, Ferran (Dani Ramos), Diallo (Javi), Yerga, Sidi (Whyte), Biel Serra y Álvaro Torres (Garvi). Y el Constància a Jordi Mir, Romero, Dimitrov (Mairata), Valentino, Fontcuberta, Crespí (Seguí), Gregory (Arbós), Mascaró (Josep Coll), Comas (Patricio) y Lamin.

El San Francisco juvenil pierde dos puntos en el 93

El San Francisco juvenil vio como en el tiempo de prolongación (minuto 93) se le escapaban dos puntos, al encajar de penalti el empate a uno ante el Montecarlo. Los escolares, que se adelantaron por mediación de Lluís Quirós y que merecieron mejor suerte, alinearon a Mercadal, Abel Verd (Ferran Riera), Hurtado, Spence, Alemany, Martí (Andreu Coca), Aguilera, Álvaro (Ferrari), Lluís Quirós, Dani Molina (Avilés) y Xayron (Raúl).

El Balears A femenino se impone al Argual

El Balears A femenino se reencontró con el triunfo al ganar al conjunto canario del Argual por 2-1 con goles de Nuria Pomer y Neus Perelló. Las blanquiazules, que con este resultado se colocan cuartas en la tabla de Segunda División, alinearon a Sandra Torres, Andrea (Sofía Rojas), Valca, Naroa, Nuria Pomer, Neus Perelló, Marina Crespo, Fátima, Laura Rosselló, Joana Roig (Nerea) y Elena Montané (Julia).

Balears B e Internacional ganan sus partidos

Los favoritos para el título en la Tercera División femenina, el Balears B y el Mallorca Internacional, siguen sumando triunfos y ganaron a sus respectivos rivales. El primero 2-0 al Algaida y el segundo 1-3 al Independiente. Los otros resultados fueron: Sant Lluís, 2-Son Sardina, 3; Collerense, 6-Ciutadella, 4 y Manacor, 3-Constànica, 4.

La selección balear sub-16 se ejercita este miércoles

La selección balear sub-16 se ejercita este miércoles, a las 18:30 horas, en el campo de Sant Ferran de Palma. Los convocados por Juanma Darder son: Guillem Alcover (Campos); Joanquim Bernat Amaya, Miquel Estrany, Iker Orta y Miquel Rigo (Manacor); Bruno Atting, Sofian Karraz, Osa Omoruyi, Gerard Palmer y Valentino Rettori (Penya Arrabal); Sebastián Bleuse, Simón Jiménez, Miquel Juan, Lucas López y Marc Manzano (Mallorca); Marius Campos y Ángel García (Constància); Óscar Coba (Palma); y Lucas Rodríguez, Joan Ruminot y Jonatan Triay (Atlético Baleares).

La sub-14 juega mañana ante el Manacor cadete

La selección balear sub-14 se medirá mañana, a las 19:00 horas y en Na Capellera, al Manacor promesas cadete. Los convocados por el seleccionador Pepe Gálvez son: David Calero, Jose Sureda y Andreu Serra (Penya Arrabal); Joan Calvó, Daniel De Morais, Albert Ramonell y Joan Sancho (Manacor); Josep canals, Banouhooum Coulibaly, Andreu Galmés, Pau Gomila, Carlos Perea y Francesc Pérez (Mallorca); Juan Català, Nicolás Sánchez y Samuel Díaz (Palma); Joel González (San Francisco); Iker Morell (Son Caliu); Tomeu Munar y Toni Rullán (La Salle); Hasan Osuman (Ferriolense); Miquel Puig (Espanya); y David Vives (Baleares).

El Espanya estrena equipo femenino

El Espanya de Llucmajor cuenta con un nuevo equipo femenino. Bajo la dirección de la entrenadora Joana Verd este conjunto se ejercitó por primera vez. «Una nueva etapa que comienza con ilusión, esfuerzo y muchas ganas de crecer juntas. Gracias todas las jugadoras que habéis hecho posible este inicio. Esto solo acaba de empezar», señala el club llucmajorer, que anima a las niñas que quieran probar a acudir este jueves al campo de fútbol. n