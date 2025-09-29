Carreras por montaña
Pere Casasnovas y Laura Martorell ganan la Bunyola Xtrem
Joaquín Borrás y Amanda Martín vencen en la distancia corta de la prueba, puntuable para la Copa Balear
Pere Casasnovas (CE S’Espardenya) y Laura Martorell (Es Pedal de Bunyola) fueron los dominadores de la XX CxM Bunyola Xtrem, carrera por montaña celebrada ayer domingo bajo la organización del club Es Pedal sobre una distancia de 19 km. La segunda distancia sobre 11 km fue dominada por Joaquín Borrás (CM Esc. Sóller) y Amanda Martín (Malift Mallorca). La prueba era puntuable para la Copa Balear de la Federació Balear de Muntanya i Escalada.
El solleric Pere Casasnovas dominó con autoridad los 21 km, cuya máxima altura era el Penyal d’Honor, con un registro de 1h.38:50. Joan Ferrer (AZ Sports Binissalem) finalizó segundo con 1h.39:43, completando el podio Pau Bestard (Ermassets Esporles) con 1h.40:20.
Laura Martorell fue la primera mujer en cruzar la meta, situada al lado de la iglesia, con 2h.05:34. La segunda plaza fue para la británica Rebecca Lewis (Vegan Runner UK) con 2h.13:16, siendo tercera Nuria Tauler (Joan Comes) con 2h.13:16.
Distancia corta
Joaquín Borrás se hizo con el triunfo sobre la distancia de los once km, cuya máxima altura estaba en la Caseta des Garriguer (500 metros), con un tiempo de 48:49.8. Pere Amengual con 50:53. Se adjudicó el segundo lugar, logrando la tercera plaza Iker Morillas (Joan Comes-Sa Pobla) con 51:45.2.
Una resurgida Amanda Martín se hizo con la victoria en mujeres con un crono de 45:4. La flanquearon en el podio Aina Lozano (Es Picot) como segunda (1h.02:09) y Gisela Solange (Malift Mallorca) como tercera (1h.03:10).
