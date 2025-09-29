Nuevo éxito en el Torneo Diario de Mallorca-Estrella Damm

El Torneo de Pádel Diario de Mallorca-Estrella Damm ya tiene a sus nuevos ganadores. La vigésimo cuarta edición del evento coronó a sus vencedores en la jornada dominical de ayer. Las pistas del Pins Pádel de Palma acogieron las finales de cada categoría desde las 12:00 horas para finalizar con la entrega de trofeos a subcampeones y campeones, que culminó con un sorteo de premios y obsequios por parte de los patrocinadores y colaboradores que han apoyado uno de los torneos de pádel más longevos de España, con más de dos décadas de existencia. El año que viene se cumplirá el 25 aniversario.

La participación más destacada de la competición, sin duda, fue la de Salva Arcas, que con 70 años logró conquistar el trofeo de campeón de la cuarta categoría masculina junto a su hijo, Salva Arcas Jr.

El cuadro de campeones quedó de la siguiente manera: Miguel Sancosmed-Marcos Blázquez (segunda categoría), David Gallardo-Álvaro Ropera (tercera categoría), Salva Arcas-Salva Arcas Jr. (cuarta categoría) y Juan-Carlos (quinta categoría) fueron las parejas que se impusieron en el lado masculino.

En el femenino, Esther Muñoz-Marta Salamanca (tercera categoría), Aina Hernández-Rosalía Benítez (cuarta categoría) y Neus Juan-Frauke fueron las duplas que se llevaron el triunfo. En cuanto a los cuadros mixtos, Valentina Vergara-Sebas López (mixtos B) y Toni Escanelles-Paula Urríos (mixtos C) fueron los vencedores.

Participación masiva

El 24 Torneo de Pádel Diario de Mallorca-Estrella Damm contó, una vez más, con un gran número de participantes. 222 jugadores fueron los que lucharon y pelearon por ofrecer su mejor nivel y poder hacerse con el título y los regalos que se llevaron los ganadores de cada categoría (televisores, bonos para estancias en hoteles 5 estrellas, botellas de La Mundial, cajas de cerveza...).

Con la colaboración de Quality Center (concesionarios Jaguar y Land Rover), Refinería Web, Obras Man, TBC Comunicaciones y Estrella Damm, el patrocinador principal del evento, el torneo organizado por Pins Pádel Palma y Diario de Mallorca volvió a ser un éxito rotundo.