El Fibwi Palma pierde a Xabi Beraza por una grave lesión de rodilla

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha comunicado que el jugador Xabi Beraza será baja de larga duración. El ala-pívot se lesionó de gravedad en el partido de pretemporada disputado en Inca ante el Hestia Menorca perteneciente al Trofeo AON Illes Balears. Tras someterse a exploraciones y diversas pruebas, se ha confirmado que padece una rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, un esguince grave del ligamento lateral de la misma rodilla y edema óseo sin afectación meniscal.

Beraza, uno de los jugadores más queridos por la afición, llegó la pasada temporada a la isla para aportar su experiencia y conocimiento al haber vivido dos ascensos a la Primera FEB. Ya desde el primer momento dejó huella dentro de la plantilla por su carácter cercano e integrador y por su entrega en los partidos.

El ala-pívot, nacido en Renteria, jugó la pasada temporada un total de 36 partidos en los que promedió una media de 24,28 minutos por partido, anotando 6,9 puntos, capturando 4,4 rebotes y repartiendo 1,5 asistencias por partido, siendo un jugador fundamental en los esquemas de Pablo Cano.