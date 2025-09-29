Familia y amigos reciben a Bel Calero por su gran papel en el Mundial de Montaña

La atleta mallorquina Bel Calero se ha encontrado con una pequeña sorpresa a su llegada este lunes por la noche al aeropuerto de Son Sant Joan. Familiares y amigos la esperaban en la terminal de llegadas del aeropuerto de Palma para recibirla por todo lo grande tras su participación en el Mundial de Montaña. La atleta de Santa Margalida se ha mostrado muy contenta y emocionada por el recibimiento.

Y es que su papel en Canfranc fue notorio. Bel Calero mejoró casi un minuto su tiempo tres meses después. La atleta de Santa Margalida finalizó en el puesto 37 en la prueba de Uphill (Kilómetro Vertical) en el Mundial de Montaña, disputado en los Pirineos aragoneses este jueves en una carrera que salió con un ritmo vertiginoso.

La mallorquina paró el cronómetro en 52 minutos y 12 segundos, un registro que mejora los 53 minutos y 4 segundos del Campeonato de España, en los 6’4 kilómetros de distancia de la prueba con 990 metros de desnivel. Corrió a una media de ocho minutos y diez segundos por kilómetro y acabó a seis minutos y 39 segundos de la vencedora, la alemana Nina Engelhard.