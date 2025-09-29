Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Balear finaliza tercera en el Grand Prix de Serbia de taekwondo

Buen papel de la seleccón en Serbia.

Redacción Deportes

Palma

Los taekwondistas baleares del CTEIB hicieron pleno y consiguieron 3 medallas en el Grand Prix celebrado en la localidad de Vršac, Serbia. La medalla de oro fue para Marcos Pazos (Club MSS06), de plata para Nuria Quiñonero (Club Kumgang) y bronce para Pedro García (Club MSS06)

Los tres deportistas continúan a un gran nivel y siguen sin bajar del podio, sumando puntos en el ranking europeo. Grandes resultados que llevaron a la selección balear a conseguir la tercera posición por equipos en la clasificación general.

La próxima cita de los tres y los demás deportistas del Centro de Tecnificación será el Open Ciudad de Pamplona, que se celebrará el próximo fin de semana.

