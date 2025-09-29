La Balear finaliza tercera en el Grand Prix de Serbia de taekwondo

Los taekwondistas baleares del CTEIB hicieron pleno y consiguieron 3 medallas en el Grand Prix celebrado en la localidad de Vršac, Serbia. La medalla de oro fue para Marcos Pazos (Club MSS06), de plata para Nuria Quiñonero (Club Kumgang) y bronce para Pedro García (Club MSS06)

Los tres deportistas continúan a un gran nivel y siguen sin bajar del podio, sumando puntos en el ranking europeo. Grandes resultados que llevaron a la selección balear a conseguir la tercera posición por equipos en la clasificación general.

La próxima cita de los tres y los demás deportistas del Centro de Tecnificación será el Open Ciudad de Pamplona, que se celebrará el próximo fin de semana.