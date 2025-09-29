Tenis
Torneo de Tokio: Alcaraz - Ruud, en directo
El tenista español ya venció a estadounidense Brandon Nakashima, al que batió sin contemplaciones, por 6-2 y 6-4.
Redacción
Carlos Alcaraz se mide en el ATP 500 de Tokio al noruego Casper Ruud en la novena semifinal consecutiva del tenista murciano este año, después de que pasara el rodillo ante el estadounidense Brandon Nakashima, al que batió sin contemplaciones, por 6-2 y 6-4.
El partido es un tránsito hacia un nuevo éxito, que sería el octavo del año de Alcaraz, en pleno pulso con el italiano Jannik Sinner por acabar la temporada en la cima de la clasificación mundial.
Alcaraz agiganta sus cifras y sus sensaciones. La victoria contra Nakashima, con el que solo había coincidido en las Finales Next Gen de hace dos años, le lleva a los 65 partidos ganados en un solo curso, de manera que iguala su mejor registro, el obtenido en el total del 2023.
El murciano, el tenista que más encuentros ha vencido en lo que va de curso, ya tiene en la mano la semifinal 43 de su carrera. Está a un paso de su cuarta final del tirón, si supera el lunes al noruego Casper Ruud, su adversario en el penúltimo escalón de Tokio.
- Identificada en EEUU una escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- El Paseo Marítimo de Palma descubre su nuevo jardín interior
- Las fotos del nuevo jardín interior del Paseo Marítimo de Palma
- Comercio y restaurantes lamentan que los baleares son cada vez más pobres
- Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas
- Una acróbata mallorquina muere al caer de un trapecio en un circo en Alemania
- Corrupción desatada con Més en Deià, cobre usted el sueldo que quiera