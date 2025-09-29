Los 62 días de Mavi García

62 días. Ese es el espacio de tiempo en el que Mavi García ha pasado de ser una gran ciclista a histórica. Le faltaba un gran triunfo que sellara una gran carrera, pues en dos meses ha conseguido dos: ganó la segunda etapa del Tour de Francia y se llevó el bronce en el Mundial de Ruta de Ruanda.

Es una referente nacional, pero también internacional. Y eso que tuvo que sobreponerse a los elementos. En la jornada inaugural de la prueba francesa se cayó, su equipo el Liv AlUla Jayco tardó mucho en cambiarle la bicicleta y el Tour comenzó torcido. Solo un día después, se llevó la etapa. Atacó a falta de 10’8 kilómetros, cogió algo de distancia, la mantuvo, ganó y se emocionó. Ninguna mallorquina ganó antes en el Tour como tampoco lo hizo ninguna española con el nuevo formato. También batió un récord: venció con 41 años, 6 meses y 25 días y se convirtió en la corredora más mayor de la historia de la carrera en ganar tras superar a Van Vleuten, que lo hizo en 2022 con 39 años.

Mavi García reconoció en agosto a Diario de Mallorca que «ahora realmente estoy disfrutando y estoy en muy buena forma. Un mejor resultado en un Mundial me hace muchas ganas. Es la principal ilusión de lo que queda de este año». Y vaya si lo consiguió. Siempre estuvo bien colocada, atenta y valiente. Sufrió. Resistió. Y volvió a celebrar este sábado al lograr el bronce mundial. Antes, solo lo había logrado una española: Joane Somarriba en 2002, que también fue tercera.

No es el broche final, pero sí un premio más que merecido. Corrió hace ya algunos de años la mayoría de las carreras populares de Mallorca de atletismo. Deslumbró. Pasó al duatlón. Se hizo con el bronce en el Mundial de 2016 y con la plata en 2017. Se arriesgó y cambió al ciclismo. Sufrió al principio. Aguantó y volvió a resistir. No se dio por vencida. Se convirtió en una referencia y comenzó a poner las bases para las generaciones futuras que ya deslumbran en el panorama nacional. Y parte del mérito es suyo, que abrió camino. En dos meses, Mavi García se ha convertido en histórica.