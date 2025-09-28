Trote
Triunfo de prestigio de Felli Eleven con Toni Frontera
El nuevo ejemplar de la Scuderia Santese se adjudica el ‘Grand Prix des Baleares’
Felli Eleven, con Toni Frontera, logó este domingo en la matinal disputada en el Hipòdrom Son Pardo un triunfo de prestigio en el ‘Grand Prix des Baleares’.
Una victoria que permitió al nuevo efectivo de la Scuderia Santese sumar un premio de 11.500 euros euros a su historial, superando en la última recta al líder Green de Larre , con Mateu Riera.
Con un cambio de ritmo por el centro de la pista, Felli Eleven resistió la embestida final de Eclat de Gloire, con Loris Garcia, firmando el segundo triunfo franco-mallorquín en esta prueba.
Victorias en el extranjero
En el hipódromo de Vincennes, Kara Pou Rafal, con Vicky Ginard, logró este domingo el tercer lugar en el ‘Prix Banque Caixa Geral Depositos France’ a 1:10’8, lo que le permite igualar el récord absoluto de un ejemplar mallorquín, junto con los de Gin Tonic Durán e Indio, y mejorar el récord nacional absoluto para yeguas que ya poseía ella misma.
Por su parte, Joan Melis, sobre el sulky de Katitzi y Madison de Mahey, del entrenamiento de Toni Ripoll y propiedad de Bernat Jaume, lograron un doble triunfo mallorquín en Evreux-Navarre.
- Los responsables de unas obras en el edificio de Casa Fernando niegan que tuvieran relación con el cierre del restaurante
- Identificada en EEUU una escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma
- El religioso de Porreres: 'Tengo el mismo derecho que el cura a vivir en el oratorio
- El Paseo Marítimo de Palma descubre su nuevo jardín interior
- Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines
- Conceden más de 5 mil euros a los herederos de un pensionista por retrasos en su pensión en vida
- Las fotos del nuevo jardín interior del Paseo Marítimo de Palma
- El Sopar a la fresca vuelve a reunir cerca de 18.000 personas en Binissalem