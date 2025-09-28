Triunfo de prestigio de Felli Eleven con Toni Frontera

Felli Eleven, con Toni Frontera, logó este domingo en la matinal disputada en el Hipòdrom Son Pardo un triunfo de prestigio en el ‘Grand Prix des Baleares’.

Una victoria que permitió al nuevo efectivo de la Scuderia Santese sumar un premio de 11.500 euros euros a su historial, superando en la última recta al líder Green de Larre , con Mateu Riera.

Con un cambio de ritmo por el centro de la pista, Felli Eleven resistió la embestida final de Eclat de Gloire, con Loris Garcia, firmando el segundo triunfo franco-mallorquín en esta prueba.

Resultados de las carreras de Son Pardo de este domingo / R.D.

Victorias en el extranjero

En el hipódromo de Vincennes, Kara Pou Rafal, con Vicky Ginard, logró este domingo el tercer lugar en el ‘Prix Banque Caixa Geral Depositos France’ a 1:10’8, lo que le permite igualar el récord absoluto de un ejemplar mallorquín, junto con los de Gin Tonic Durán e Indio, y mejorar el récord nacional absoluto para yeguas que ya poseía ella misma.

Por su parte, Joan Melis, sobre el sulky de Katitzi y Madison de Mahey, del entrenamiento de Toni Ripoll y propiedad de Bernat Jaume, lograron un doble triunfo mallorquín en Evreux-Navarre.