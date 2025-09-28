Tres golfistas de Baleares disputarán el Mundial amateur en Corea

Tres jugadores baleares estarán en la Final Mundial de golf amateur, que se disputará en Jeju (Corea del Sur), tras lograr su clasificación en la Final Nacional del Circuito WAGC by Soft Line, que se celebró del 19 al 21 de septiembre en los campos Infinitum Lakes & Hills de la Costa Daurada–Salou (Tarragona).

Un año más, los representantes de Baleares volvieron a brillar en una competición en la que la mitad de podios fueron para jugadores de las islas, confirmando el gran momento del golf balear y el potencial del Team Soft Line Golf.

Los ganadores del Circuito WAGC jugarán la final mundial en Corea / R.D.

Clasificados para la Final Mundial

• Moritz Sommerlad – 2ª categoría

• Juan Tomás Galmés – 5ª categoría

• Cristian Serra – Campeón del Torneo Invitacional

Los tres jugadores viajarán a la Isla de Jeju (Corea del Sur) para disputar la Final Mundial del WAGC, con todos los gastos cubiertos, representando a España y a las Illes Balears en el mayor escenario del golf amateur internacional.

La delegación balear ha superado todas las expectativas en esta edición, participando cerca de 400 jugadores en un Circuito Balear de Golf WAGC by Soft Line que ha contado con ocho torneos y una final en distintos campos de Mallorca.

El Circuito Balear de Golf WAGC by Soft Line ha contado con patrocinadores como Quality Center, Baplin Uniformes, Representaciones Benito Ruiz, Ola Hotels, Béns d’Avall, Fibwi, J. Munne, AXA Simó Llabres, Bed’s, Lafiore, TBA Logístic, ADN Golf, Anicla Distribuciones, Gispert, Queso Mahón, Llucasaldent Gran, Quely, 007 Snacks, OKmobility, Reserva Rotana, Restaurante Andana, Club Hole in One, Holiday Golf, La Vida Dolça, Embotits Sa Caldera, Coca-Cola, AirEuropa, Lácteos Palma, Raventós Codorníu y Mahou San Miguel.