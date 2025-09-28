Fútbol | Copa del Rey
El Sant Jordi vence por la mínima al Lourdes
El equipo mallorquín defenderá en Navarra el 1-0 logrado anoche en un igualado partido
B. Vich
Un gol de Olmedo, en el minuto 79, le dio la victoria (1-0) anoche al Sant Jordi ante el Lourdes de Tudela, en el partido de ida de la fase previa de la Copa del Rey. Los mallorquines defenderán en tierras navarras su mínima ventaja en una eliminatoria que permitirá al ganador jugar la primera ronda del torneo del KO.
En la primera parte el Sant Jordi estuvo muy correroso, con mucha voluntad y disfrutó de oportunidades para delantarse en el marcador ante un once visitante que también creó peligro. En un partido de juego parejo, lo peor fue el árbitro, que no supo cortar la dureza que por momentos exhibieron los tudelanos.
Segunda parte muy intensa
La segunda parte muy intensa, manteniendo el once visitante su fortaleza defensiva y, por momentos, algunas acciones algo excesivas. Con el paso de los minutos bajaron algo el ritmo y de ello sacó provechó el Sant Jordi, que en el minuto 79 puso la eliminatoria a su favor con el tanto de Olmedo. Un resultado que se antoja corto para el encuentro de vuelta en el feudo navarro (próximo sábado, a las 20:00 horas).
Ficha técnica
1 - Sant Jordi: Coll, Ramírez, Custodio, Font, Ruiz, Gallardo, Roque (Caseiro), Llinàs (Muñiz), Olmedo (Sampol), Pons y Pedro Rodriguez.
0 - Lourdes: Salcedo, Alonso (Óscar), Fuentes, Lasheras (Ruben García), Aníbal, Izquierdo, Sergio Alegría, Iván Escalda, Aguado, David y Pascual.
Arbitro: Enrique López.
T. Amarillas: a David, Pascual, Alonso, Ivan Escalda y Óscar.
