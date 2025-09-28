Fútbol | Segunda RFEF
El Porreres logra ante el Torrent su primera victoria
Un golazo de Romano hace estallar de alegría Ses Forques en un partido entretenido y con ocasiones
Jaume Rigo
El Porreres ha firmado el primer triunfo de la temporada (1-0) en Segunda RFEF. El equipo mallorquín ha batido al Torrent con un gran gol de Romano, cuando el partido ya encaraba su final. Importante victoria del once de Miguel Soler, que sale momentánemante de las plazas de descenso (aún se juegan esta tarde varios partidos).
El partido ha sido entretenido desde el inicio, vibrante y con bastantes ocasiones de gol, especialmente por parte de un Porreres que no ha estado demasiado acertado.
Ha podido adelantarse en el marcador el Torrent con una falta en el minuto 18 en la que Víctor Méndez ha desviado el chut de Fer. La reacción del Porreres llegó en un chut de Binimelis (m.26) que salió rozando el palo y en un balón al que no ha llegado Santos (m.34).
Decisivo Víctor Méndez
En la segunda parte, la ocasión más clara también ha sido del Torrent, cuando Richard ha encarado a Víctor Méndez tras aprovecharse de un fallo de la defensa; el portero local ha evitado el gol en un acción que ha marcado el partido. Un chut alto de Garí (m.48) y la indecisión de Garrido (m.59), que ha chutado alto cuando tenía a Santos solo, han sido las del Porreres antes del gol.
El tanto del triunfo ha llegado en el minuto 82, en un centro de Garrido desde la izquierda que Santos ha controlado, ha cedido para atrás y Romano, entrando al área, ha soltado un zurdazo que ha hecho estallar de alegría a los aficionados que se han dado cita en Ses Forques.
(Habrá ampliación)
