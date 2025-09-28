El Poblense se lleva los tres puntos de Andratx

Victoria del Poblense (1-3) en su visita a Andratx, en el primer derbi mallorquín de la temporada en Segunda RFEF. Con merecimiento se llevó los tres puntos el equipo de Óscar Troya, dominador del tempo del partido y que tuvo que remontar el inicial tanto de Meca. Los de sa Pobla suben hasta la cuarta plaza y los ‘gallos’ bajan hasta la sexta tras su segunda derrota consecutiva.

Los primeros minutos del encuentro ya dejaron ver el plan de cada equipo: el Andratx esperando y el Poblense intentando llevar el juego. Se impuso el control de los visitantes, pese a que pronto se vieron por detrás en el marcador (1-0, Meca, m.18, de cabeza en un córner).

No se ha descompuesto el Poblense, que dos minutos después ha empatado con un saque de banda al centro del área, que ha aprovechado Diego (m.20, 1-1). El gol ha sentado mal al Andratx, que casi en la siguiente jugada ha recibido el 1-2 de penalti (m.22, Fullana, tras una discutible falta de Bauzà a Prohens).

José Contreras y Óscar Troya se saludan antes del inicio del partido / @udpoblense

Tras esos minutos locos, sin ocasiones claras pero con goles a balón parado, se ha calmado el duelo. El Poblense se ha sentido cómodo hasta el descuento, cuando el Andratx ha podido igualar en un remate de Valverde y una falta de Llabrés que ha desviado Sabater.

Cambios en el descanso

Ha movido ficha José Contreras en el descanso, pero el Andratx no ha generado demasiado. Tampoco cuando ha agitado aún más su once y hasta ha cambiado de sistema. El Poblense ha sabido manejarse ante la presión local y crear peligro al contragolpe.

La asistencia a Peñafort tras un golpe y el cambio del local Yuzún, 15 minutos después de haber entrado al campo, han marcado el tramo final del partido, con el Andratx buscando el área con más ganas que ideas. En el descuento, Aitor Pons ha sentenciado tras recoger un balón cerca del área y deshacerse de Bauzà y Sogorb (1-3, m.95).

