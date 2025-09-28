El Palmer Basket se deshace en el último cuarto y Palencia se lleva el triunfo

El debut del Palmer Basket en Primera FEB se ha cerrado con una derrota en el tramo final ante un Súper Agropal Palencia (69-78) que ha sobrevivido al arreón inicial de los mallorquines y se ha hecho fuerte en los minutos finales.

Minutos antes del partido, Súper Agropal Palencia informó de que su entrenador, Nacho Lezkano, no podría sentarse en el banquillo durante el primer mes de competición por "un suceso acaecido durante la pasada temporada".

Era un día especial para Palmer Basket por su puesta de largo en la categoría, y los primeros minutos han sido una buena prueba de ello a través de la intensidad y el esfuerzo defensivo, a los que ha acompañado el acierto para arrancar con un parcial de 10-0.

La reacción palentina ha llegado sin prisa pero sin pausa, de la mano de su estrella, Alec Wintering. El jamaicano se ha ido al descanso con 10 puntos en su anotador particular y ha sido la brújula para que en primera instancia se marcharan del primer cuarto solo dos tantos abajo (21-19) y al descanso con un punto de ventaja (38-39).

La nota positiva para los mallorquines ha sido el debut de Tray Hollowell, quien ha dejado atrás las molestias que le mermaron durante la pretemporada, aunque los líderes ofensivos han sido Matt Frierson (12 puntos) y el capitán, Joan Feliu (16 puntos).

Los pupilos de Marco Justo no han bajado el ritmo en el tercer cuarto sosteniéndose en su acierto desde la línea de tres (10/26 hasta el momento), aunque las fuerzas han comenzado a flaquear al final del periodo.

Esa tendencia se ha agudizado en los últimos 10 minutos, donde el Palencia ha impuesto su experiencia y ha desatado un vendaval ofensivo en el que los triples de Vrankic, Jakovics y Manu Rodríguez ha dado la puntilla a un parcial de 9-26 para cerrar el primer triunfo del curso.

Los mejores del encuentro han sido Wintering (22 de valoración), Feliu (18 de valoración) y Mladen Armus (13 de valoración).