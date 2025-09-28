Joan Mir se sube al podio casi cuatro años después

Joan Mir completa un fin de semana que siempre recordará. Ya subió catorce veces al podio, pero este tercer puesto en el Gran Premio de Japón es mucho más que llevarse un trofeo porque, casi cuatro años después, consigue competir con los mejores. Sufrió en su último año en Suzuki y la adaptación con Honda, a pesar de estar en su tercer curso, está siendo complicada. Pero esta alegría todo lo vale.

El mallorquín consiguió este domingo su mejor resultado con la escuderia japonesa, curiosamente en la casa del fabricante. Pulverizó su quinto puesto en el GP de India que logró en 2023 y, su reacción, al llegar al pit lane bien lo demostró. Saltó de alegría y se abrazó junto a sus mecánicos. Más allá que subirse al podio, es la sensación de haber dado con la tecla para crecer con la moto.

El piloto de Honda tenía entre ceja y ceja acabar entre los tres primeros. Desde el 7 de noviembre de 2021, que lo consiguió con Suzuki en el Gran Premio de Algarve, no lo lograba. Era difícil, pero era su objetivo. Mir salió mal. No pudo defender su segundo puesto y cayó tres puestos. Bagnaia lideró, Acosta se colocó segundo, Marc Márquez, tercero, y Quartararo, cuarto. El mallorquín era quinto. Tenía que remontar.

Una vuelta después, ya adelantó al italiano. Consiguió el cuarto puesto. Se acercó a Marc Márquez. Quería recuperar su posición de privilegio. Cuando el catalán sintió cerca al mallorquín apretó. Aumentó su ritmo y pasó a Acosta. Las Ducati mandaban y el objetivo de Mir fue más asequible.

Bezzecchi redujo distancias con el piloto de Honda, que tenía por detrás un rival que le presionó y por delante, al murciano, que hacía de tapón. Ya pasó el ecuador de carrera y solo tuvo una solución: adelantar. Es lo que consiguió Mir en la vuelta catorce. Ya era podio.

Se lanzó a reducir los dos seguro que le separaban de Márquez, aunque más que un ataque, fue una defensa para protegerse de los rivales por detrás. Tuvo buen ritmo rodando solo, pero no lo suficiente para pelear por nada más. Sumó un nuevo podio, el quince, y su carrera ya es histórica porque, además de ser tercero, compartió fotografía con Marc Márquez, que certificó su séptimo mundial en Moto GP, en la entrega de premios. Mir irá a más y esto solo es el comienzo.

Por otra parte, el mallorquín Izan Guevara no completó la carrera en Moto 2 al retirarse en la vuelta 17.