Joan Mir: "He sacado los dientes para luchar el podio"

Más allá del nuevo Campeonato Mundial de Marc Márquez, Joan Mir ha sido uno de los protagonistas absolutos del GP de Japón. Se ha subido al podio casi cuatro años después y ha conseguido un gran resultado con Honda en su tercer año. "Hemos trabajado muchísimo. Este año hemos dado un paso muy grande. Hasta aquí no había podido cuadrar un buen resultado. Sabía que este podía ser EL finde porque desde el viernes me he encontrado bien. Me recuerda a hace años y he sacado esos dientes para estar luchando por el podio. Estoy muy contento. No ha sido nada fácil", señala en declaraciones a DAZN.

Su anterior mejor resultado fue el quinto puesto en el GP de India en 2023. "Este podio significa mucho esfuerzo. Me hace recordar la apuesta arriesgada de venir a Honda cuando estaba en el peor momento de la historia y apostar por esta fábrica cuando nadie lo hacía. He tardado mucho para disfrutar de estos momentos y esperaba haber podido luchar por esto mucho antes. Seguramente por ingenuo porque cuando llegué a Moto GP me salieron los esultados muy fácil y me pensé que aquí también", asegura.

El mallorquín ha querido tener un mensaje de apoyo a todas las personas que lo han ayudado. "Quiero dar las gracias a la gente dentro del equipo que creía más en mí que yo. He dudado de dar la vuelta a la situación. Este podio les da la razón a ellos", concluye.