Éxito de participación y ambiente inmejorable en la Marcha Cicloturista de Alaró

La Marcha Cicloturista de Alaró vivió este sábado una edición memorable, con una gran participación y un ambiente deportivo y festivo que marcó toda la jornada. El buen tiempo y la camaradería acompañaron a los ciclistas a lo largo de los 80 kilómetros de recorrido, con el punto álgido en el ascenso cronometrado al Coll d’Honor, uno de los puertos más emblemáticos de la Serra de Tramuntana.

En este tramo cronometrado se impusieron como ganadores absolutos Gabriel Sampol y Nuria Bosch, que registraron los mejores tiempos de subida. La organización repartió premios y reconocimientos en las diferentes categorías, incluyendo los maillots exclusivos para los vencedores de las principales clasificaciones, y detalles para el resto de premiados, reforzando el carácter inclusivo y festivo de la prueba.

Los participantes esperan el momento de la salida de la prueba / JUANAN SILVA

Tras el esfuerzo sobre la bicicleta, los participantes pudieron compartir una gran paella popular, que sirvió de punto de encuentro y celebración entre ciclistas, voluntarios, vecinos y autoridades.

La Marcha Cicloturista de Alaró, nacida con el objetivo de dar apoyo y visibilidad a la mujer ciclista, se consolida así como una cita de referencia que combina deporte, igualdad y convivencia en un entorno privilegiado.

Desde la organización agradecieron especialmente el apoyo del Consorci de la Serra de Tramuntana, que con su patrocinio ha contribuido a hacer posible esta jornada y a reforzar el vínculo entre deporte y territorio.