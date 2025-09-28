Fútbol | Segunda RFEF
Bover y Tovar mantienen líder al Baleares en el patatal de Barbastro
Un gol olímpico y una gran jugada del solleric dan la tercera victoria a los de Luis Blanco
T. Simón
Gran victoria del Atlético Baleares (0-2), que consolidó su liderato en el Grupo 3 de Segunda RFEF. Los mallorquines superaron al Barbastro y las pésimas condiciones del terreno con dos excelentes goles: uno olímpico de Rubén Bover y otro del solleric Tovar en jugada individual.
Poco fútbol, mucho pelotazo y bastante trabajo se han visto en el patatal de Barbastro, en donde se hacía difícil controlar el balón. Las ocasiones, no muy claras, llegaban a balón parado y la primera parte se fue diluyendo de forma monótona.
La segunda parte arrancó con novedad en la portería balearica, por la lesión de Pablo García. Juli Rivas, su sustituto, casi fue un espectador de lujo en unos primeros minutos en los que solo una hubo jugada importante. Eso sí, de las que valen la entrada: Rubén Bover marcó directo desde el córner (m.55, 0-1).
El gol olímpico espabiló al Barbastro, aunque su reacción fue más con balones largos y buscando los rechaces a balón parado. A medida que se acercaba el final los locales acercaron más futbolistas al área de Juli, obligando al Baleares a rebajar su línea defensiva.
Con los locales buscando el gol, el solleric Jaume Tovar puso la puntilla al partido en el descuento con una gran jugada individual (0-2, m.90+6).
Ficha técnica
0 - Barbastro: Troya, Cardiel, Mingotes, Anglada (Acín, m.81), Barrera, Caro (Aarón, m.69), Sanz (Cambil, m.69), Bautista (Estrecha, m.81), Iribarren (cuenca, m.88), Temenuzhkov y Alarcón.
2 – Atlético Baleares: Pablo García (Juli, m.46), Iván López, Jaume Pol, Castell, Ulrich, Bover (Alejandro, m.76), Jofre (Miguelito, m.88), Keita (morillo, m.62), Juanmi (Ramis, m.76) y Tovar.
Árbitro: Guimbau Guillaumes (C. Catalán)
T. Amarillas: a Anglada, Cardiel, Cambil, Bover y Gerardo.
