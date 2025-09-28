El Azulmarino se luce en su debut liguero en Pamplona

El Azulmarino va muy en serio. Su objetivo es ascender y lo dejaron claro desde su debut liguero en Pamplona. Pasaron por encima del Osés Construcción con mucha contundencia, con una diferencia de 30 puntos.

Las encargadas de inaugurar el marcador fueron las locales tras arrebatarle la posesión al Azulmarino. A pesar de que las navarras hubieran iniciado con buen pie el primer cuarto, la jugadora del equipo de Alberto Antuña y máxima anotadora del partido, Maria España, encestó rápidamente para poner tablas en el resultado. Las buenas combinaciones por parte de los dos conjuntos mantendría un primer cuarto igualado por momentos. En los minutos finales el Azulmarino cogió las riendas del encuentro y empezó a marcar una distancia que se prolongaría el resto del encuentro, cerrando el primer cuarto con un resultado de 13-20.

El segundo asalto se lo volvió a llevar el club visitante por 31-40 gracias al peligro que generaban con las triangulaciones y el daño que provocaban cada vez que se situaban bajo el aro. La entrada de la jugadora argentina del cuadro mallorquín, Amaiquén Siciliano, incentivó el ataque creando espacios y rompiendo en velocidad. El segundo cuarto fue el más competido entre los dos conjuntos, ya que finalizaría con un parcial de 18-20.

La disrupción del partido se dio tras el descanso. Las pamplonesas se vieron superadas por las mallorquinas durante todo el tercer tiempo. Carmen Grande consiguió rápidamente romper entre la defensa pamplonica y anotar bajo el aro, y con ello, se abrió paso a un festival de puntos por parte del Azulmarino. Las múltiples recuperaciones rápidas fueron la clave para anular a las locales que no encontraban la suerte de su lado.

El capítulo que pondría punto y final al enfrentamiento iniciaría con la posesión a favor de la escuadra visitante. Un cansado y desconectado Osés Construcción intentaría aprovechar esta última bala para recortar distancias, pero el buen momento físico y la defensa de Azulmarino se lo impidió. A falta de 30 segundos para el pitido final, Marina Aviñoa, anotaría desde la línea de 6,75 metros para clausurar la primera jornada de liga con una diferencia de 30 puntos en el marcador.