Aziz Boutoil y Rosa María Herreros ganan la Cursa Sa Murada

Aziz Boutoil (ADA Calvià) y Rosa María Herreros fueron los grandes protagonistas de la prueba reina (10 km) de la XI Cursa Sa Murada Iberia Expreses-Ser Runners 2025. En la distancia de los 5 km vencieron Dani Espada (Atlas) y Claudia Fernández (T. Ghost). Actuó de madrina de la prueba, que se disputó el sábado por la noche la atleta de Muro, mundialista en Tokio, Esperança Cladera, que cortó la cinta junto con el director de Ser-Radio Mallorca, Josep Roser Zaragoza.

La noche deportiva tuvo gran éxito de organización y deportivo, con unos mil quinientos deportistas en liza y la figura de Sebas Oliver como gran animador con el micro en la mano.

Aziz Boutoil demostró estar por encima de los demás participantes, ganando con más de un minuto de diferencia con el tiempo de 32:51. Biel Oliver (Tirany) fue segundo con 33:57, completando el podio David Martín (CA Palma) con 36:27. Bernat López fue cuarto con 36:46 y Oscar Blascos, quinto con 37:16.

Las mujeres fueron lideradas por Rosa María Herreros, que firmó un tiempo de 43:10. María Magdalena Deyá cruzó la meta segunda con 44:54 y Bárbara Amengual (Oystro Running) fue tercera con 44:58. Daniela Vivar terminó cuarta con 45:36 y Andrea Morán fue quinta con 46:13.

Carrera de 5 Km

En los 5km se impuso Dani Espada con un tiempo de 16:34. Segundo fue para el campaner Jaume Bauzà (Riu Hotels) con 17:31, completando el podio Antonio Barceló (Spr3rtu) con 17:36.

En féminas venció Claudia Fernández con 20:07. Segunda fue Natalia Fernández (Gelato Team) con 17:36 y Beatriz Coronel (Sporting Calviá) finalizó tercera con 21:38.