El Torneo de Pádel Diario de Mallorca conocerá este domingo a sus ganadores

El Trofeo Estrella Damm ha reunido esta semana a más de 200 jugadores en el Pins Pádel Club

Las finales de las distintas categorías se disputan a partir de las 12:00 horas

Imagen de uno de los partidos en la pista central del Pins Pádel Club

Imagen de uno de los partidos en la pista central del Pins Pádel Club / D.M.

Manuel Fernández

Manuel Fernández

El Torneo de Pádel Diario de Mallorca-Trofeo Estrella Damm celebra este domingo su jornada final (a partir de las 12:00 horas en el Pins Pádel Club). El evento, que cumple su edición número 24 y que el viernes vivió una jornada especial con su torneo Pro-Am, acogió este sábado -desde la mañana hasta la noche- las rondas decisivas en las distintas categorías masculinas, femeninas y mixtas.

Entre lo más destacado de la jornada, se vieron en Segunda categoría el triunfo de Miguel Sancosmed y Marcos Blázquez (6-1/6-2) sobre Damián Barceló y Alfonso Pujol, además de la victoria de Pedro Morales y Miguel Ortolà (6-3, 6-1) ante Juan Martín Rosselló y Jaime Ramis.

En Tercera femenina, reseñar varios de los encuentros disputados. Inma Ramírez y Montse Pizà ganaron (2-6, 6-1, 7-5) a Laura Ruiz y Mary C.; Anaelle Camillo y Vanesa Viedma vencieron (4-6, 6-3, 6-4) a Mayte Tome y Abril Gil; y Esther Muñoz y Marta Salamar derrotaron (6-4, 6-3) a Rosa Sánchez y Gema Barrientos.

