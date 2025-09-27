Un renacido Bagnaia saldrá primero en Motegi

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) ha logrado su segunda 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Japón de MotoGP, en el circuito 'Mobility Resort Motegi', en el que estableció un nuevo récord absoluto.

Bagnaia fue el único piloto en bajar del minuto y 43 segundos al rodar en 1:42.911, con el que batía el récord que el año pasado estableció el español Pedro 'Tiburón' Acosta(KTM RC 16) con un registro de 1:43.018.

La primera línea de la formación de salida para el Gran Premio de Japón de MotoGP la ocupará Bagnaia junto a los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V), segundo, y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), tercero.

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), el único piloto que puede retrasar la consecución matemática del título a su hermano Marc, acabó en la octava posición, tercera línea de la formación de salida.

En la sesión libre se produjo una primera noticia relevante con la caída del líder del campeonato, Marc Márquez, quien se fue por los suelos en la curva cinco e inicialmente dio la impresión de que no podría regresar a su taller sobre ella, al quedarse bloqueado el eje delantero de su moto.

Todo tesón y más 'cabezonería' que otra cosa, Marc Márquez logró arrancar y poner la moto en pista para llegar a su taller, cuando él precisamente era quien comandaba la tabla de tiempos con 1:44.321 con 17 milésimas de segundo de ventaja sobre su compañero de equipo, el italiano 'Pecco' Bagnaia.

Los ingenieros y mecánicos trabajaron arduamente en la moto dañada, que era la elegida por Marc Márquez para evolucionar la puesta a punto con vistas a la clasificación oficial que debía disputar poco después.

La sesión libre, previa a la disputa de la primera y segunda clasificaciones, acabó dominada por el español Pedro Acosta (KTM RC 16), que paró el cronómetro en 1:44.108.

La gran novedad de la primera clasificación fue la presencia de Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), segundo en la clasificación provisional del mundial y que sufrió una caída el primer día que condicionó en demasía su rendimiento. Para él era casi 'imprescindible' conseguir el pase a la segunda clasificación para mantener intactas sus aspiraciones de 'postergar' la consecución del noveno título mundial de motociclismo y séptimo en la categoría de MotoGP de su hermano Marc Márquez.

Inicialmente el más rápido fue el compañero de equipo de Alex Márquez, el también español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) que rodó en 1:43.754, luego superado por el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) con 1:43.642 y por Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que se quedó a 85 milésimas de segundo del transalpino.

El siguiente líder fue el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que paró el cronómetro en 1:43.429, con Franco Morbidelli segundo y Alex Márquez en la tercera posición, lo que provisionalmente le dejaba fuera de la segunda clasificación.

En el segundo y último 'time attack' de esta primera clasificación, Fermín Aldeguer lo volvió a intentar pero acabó segundo a 25 milésimas de segundo de Ogura, para caerse poco después en la curva cinco, quedando fuera de cualquier opción de pasar.

A ambos los superó Franco Morbidelli con un tiempo de 1:43.253, con lo que superaba a Ai Ogura, en tanto que Alex Márquez se quedaba a 16 milésimas de segundo de lograr su objetivo de pasar, pero todavía con una posible vuelta rápida por delante.

Alex Márquez consiguió su objetivo de pasar a la segunda clasificación con un tiempo de 1:43.267, apenas 14 milésimas por debajo del tiempo de Morbidelli, aunque se vio beneficiado por la bandera amarilla que se mostró por la caída del surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y el español Alex Rins (Yamaha YZR M 1), que impidió a Ai Ogura y Jorge Martín consolidar la vuelta rápida que estaban protagonizando.

Con Franco Morbidelli y Alex Márquez en la segunda clasificación, la primera vuelta rápida en esa fase de la competición la protagonizó Marc Márquez, quien a las primeras de cambio, en su segunda vuelta, paró el cronómetro en 1:43.413, con 'Pecco' Bagnaia tras su estela con 1:43.535.

Mientras, la sesión no comenzó demasiado bien para el español Pedro Acosta, con algún problema serio en el manillar de su KTM RC 16 que le obligó a regresar a su taller para que pudiese ser revisado por sus mecánicos, que obligó a cambiar los neumáticos hasta en dos ocasiones de la primera a la segunda moto y vuelta a la primera, para que pudiese salir lo más rápidamente a pista, pero en realidad con una sola oportunidad de marcar vuelta rápida.

Ahí, sobre el asfalto, comenzaron a marcar parciales de vuelta rápida varios pilotos, siendo Bagnaia quien superaba a Marc Márquez al rodar en 1:43.341, un registro que era 72 milésimas de segundo más rápido que el del español, que había optado por entrar en su taller. Tras ellos, se situó el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), a escasamente una décima de segundo.

En el último 'time attack', Pedro Acosta salió a pista con apenas cinco minutos de sesión por delante y con Alex Márquez marcando parciales de vuelta rápida en los dos primeros tramos, que le llevaron a ascender de la octava a la cuarta posición.

Por detrás, Marc Márquez y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) iban bajando los parciales de vuelta rápida, como también Franco Morbidelli y Joan Mir, el italiano fue el primero en marcar vuelta rápida, a él le superó Marc Márquez y a ambos los adelantó un Joan Mir que paró el crono en 1:43.003, 40 milésimas de segundo más rápido que el líder del mundial.

'Pecco' Bagnaia fue el siguiente en saltar a la palestra al ser el primero en romper la barrera del minuto y 43 segundos al rodar en 1:42.911, que era nuevo récord absoluto, con el que se adjudicó la 'pole position', por delante de Joan Mir y Marc Márquez, que ocuparán la primera línea de salida.

En la segunda estarán un Pedro Acosta, que se repuso bastante bien de todas las adversidades de la sesión, junto a Fabio Quartararo y Franco Morbidelli, con Luca Marini, Alex Márquez y Marco Bezzecchi en la tercera; y Raúl Fernández, Johann Zarco y Fabio di Giannantonio en la cuarta.