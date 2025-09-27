Pilotades: El Sant Jordi disputa la ida de la previa de la Copa ante el Lourdes

El CD Sant Jordi tiene hoy una cita histórica: juega la ida de la previa, a doble partido, de la Copa del Rey como campeón de la Copa Illes Balears. Los de Palma si superan esta eliminatoria se enfrentarán como locales a un equipo de Primera División. Un Sant Jordi que se medirá esta noche, a las 20:00 horas, al CD Lourdes de Tudela (Navarra) en un campo que se presume que estará abarrotado.

El líder Manacor visita el difícil campo del Coll

Cuarta jornada de Liga en la Tercera División balear: hoy sábado, Platges de Calvià-Constància (19:00 horas), Alcúdia-Inter Ibiza (18:00), Son Cladera-Llosetense (19:00), Collerense-Manacor (17:30) y Rotlet Molinar-Mercadal (16:00); y mañana domingo, Mallorca B-Formentera (12:45), Santanyí-Cardassar (17:00), Portmany-Binissalem (17:00) y Peña Deportiva-Felanitx (12:00).

El Arenal examina el buen inicio del Andratx B

Tercera jornada la División de Honor Mallorca, que tiene el partido Sant Jordi-Platges de Calvià B aplazado al 22 de octubre, a las 20:45, debido al mencionado compromiso de Copa de los de Palma. La jornada es: hoy sábado, Son Verí-Atlético Rafal (16:30), Alaró-Sóller (17:30), Inter Manacor-Santa Catalina Atlético (16:00), Campos-Sineu (18:00), Esporles-Alcúdia B (19:30) y Andratx B-Arenal (18:00); y mañana domingo, Serverense-Ferriolense (17:00) y Pòrtol-Recreativo La Victoria (18:30).

Interesante derbi entre el Cade Paguera y el Calvià

En Preferente, tercera jornada: hoy sábado, Espanya-Consell (18:30), Santa Maria-Murensa (18:00), s’Horta-Pla de na Tesa (18:30), Pollença i Port-Porto Cristo (16:45), La Unión-Xilvar (17:00) y Cade Paguera-Calvià (19:30); y mañana domingo, Athlètic Montuïri-Can Picafort (19:00), Petra-Son Sardina (18:00) y Collerense B-Algaida (19:30).

Xavi Rado entrenará al Port de Sóller

El CF Port de Sóller ha anunciado que ya tiene nuevo entrenador para la primera plantilla que milita en Primera Regional en sustitución de Xus Brugos. Se trata de Xavi Rado, que a partir de este lunes será el responsable del equipo. Este técnico ha entrenado al Son Sardina femenino y al Sóller juvenil.

Derbi juvenil entre el Mallorca y el Constància

Tercera jornada en la División de Honor juvenil y segundo derbi mallorquín. Mañana domingo, a las 18:00, se medirán en Son Bibiloni el Mallorca y el Constància. Por su parte, el San Francisco recibe hoy sábado, a las 17:30, al Montecarlo.

El Balears A femenino se mide al Argual canario

El Balears A femenino se mide mañana domingo, a las 10:00 y en Son Malferit, al Argual canario con la intención de superar su primera derrota, el pasado domingo en el campo del Levante.

El Balears B femenino recibe hoy al Algaida

Segunda jornada en la Tercera División femenina: hoy sábado, Balears B-Algaida (18:00); y mañana domingo, Sant Lluís-Son Sardina (12:00), Collerense-Ciutadella (12:00), Independiente-Mallorca Internacional (18:00) y Manacor-Constància (16:00).

El Baleares juvenil gana al Mallorca en los despachos

El Comité de Competición de la Liga Nacional juvenil de la Federació de Futbol de les Illes Balears ha dado el partido Atlético Baleares-Mallorca por ganado al cuadro blanquiazul por 3-0 (acabó 0-2) por irregularidades en los cambios de los bermellones en el transcurso de este duelo celebrado en Son Malferit.